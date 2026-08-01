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Pesar en el fútbol liguista: falleció Juan Carlos Nani

El "Gringo" tenía 75 años. Jugó en los dos clubes de Ingeniero White y en Boca Juniors, entre otros.

Foto: Archivo La Nueva.

El fútbol de la Liga del Sur está de luto. A los 75 años, falleció hoy el ex delantero Juan Carlos Nani.

El "Gringo" nació en Bahía el 9 de septiembre de 1950. Con 24 años, debutó en la primera división de Puerto Comercial de Bahía Blanca y en la temporada siguiente llegó a Boca.

En el Xeneize estuvo durante el primer semestre de 1975 y jugó 13 partidos (cinco por el Campeonato Metropolitano y ocho amistosos). Compartió plantel con Alberto Tarantini, Vicente Pernía, Roberto Mouzo, Marcelo Trobbiani, Jorge “Chino” Benítez y Carlos María García Cambón.

Posteriormente, continuó su carrera en Argentinos Juniors, Lanús, Celta de Vigo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Banfield, Chacarita Juniors, Defensores Unidos de Zárate, Puerto Comercial y Huracán de Ingeniero White, donde se retiró en 1989.

Además, fue DT el Globo del Bule y de distintos elencos de la zona.

Nani integraba la actual comisión directiva de Huracán.

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