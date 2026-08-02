El Círculo de Ajedrez bahiense organizará un importante torneo camino al centenario

(Nota de la edición impresa)

El ajedrez bahiense volverá a tener un torneo de importancia cuando del 15 al 17 del corriente mes se dispute el IRT Ciudad de Bahía Blanca “Camino al centenario”, válido para el ELO Internacional FIDE y que será organizado por el Círculo de Ajedrez de Bahía Blanca (CABB).

De acuerdo con la información suministrada por el CABB, se jugará a 7 rondas por sistema suizo, en un tiempo estimado de 60 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por jugada y se desarrollará en el Museo del Deporte de nuestra ciudad, en Drago 45. El árbitro principal será el AF Julián D. Busso, mientras que como director principal del torneo será Daniel Calfuán.

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Esta actividad en línea de otras iniciativas de la institución hacia el centenario del Círculo. Contará con el apoyo de la Municipalidad a través del Instituto del Deporte.

“El 11 de enero de 1931 nació en dependencias del Bar Colón, situado en la calle Sarmiento 30, el Círculo de Ajedrez Colón, más tarde denominado Círculo de Ajedrez Bahía Blanca. Con 70 simpatizantes, el comienzo del juego de trebejos tuvo a Florencio Stacco como primer presidente de esa comisión directiva, que se convertiría en una de las entidades más importantes de ajedrez del sur bonaerense”, indicó la institución en un comunicado.

Junto con Stacco, entre los fundadores se encontraban también Rolando Haltrich y Samuel Rojas. En sólo tres meses, cobijaba 300 socios lo que da una clara idea de que el juego de los trebejos estaba ampliamente difundido. Existió una experiencia similar -luego fallida- en 1913. Por iniciativa de Jorge Moore se creó un Club de Ajedrez, pero fue fugaz. Sólo extendió su existencia por espacio de 18 meses.

En una entrevista con este diario hace ya varios, Rubén Cuadrado, ex presidente del CABB, recordó que el primer ganador de un torneo en el CABB fue Italo Mela.

“Decimos primer ganador y no primer campeón porque no existían categorías. Hubo un triple empate en el primer puesto, que además compartieron Florencio Stacco y José Lusarreta. Luego sí, se efectivizó un certamen que se adjudicó Rolando Haltrich que, desde entonces, figura como el primer titular”, dijo entonces el dirigente durante la nota.

“Con el paso del tiempo -agregó el comunicado del CABB-, la conformación de un estatuto, de un reglamento interno y de varios torneos dentro y fuera de la ciudad fueron dando vida a la institución. El ajedrez bahiense se combinaba con el estilo de una sociedad en transformación, en medio de los cambios políticos y económicos que marcarían a la Argentina durante varias décadas entre 1940 y 1980. Al igual que en muchos lugares de la Argentina, el juego del trebejo se combinaba con el los juegos del azar, en medio de los principales espacios de sociabilidad como bares, cafés, clubes y hoteles”.

“La actividad deportiva se vinculaba principalmente al juego de varones, pero el Círculo de Bahía Blanca estaba abierto reglamentariamente a cualquier género y cualquier persona mayor de 12 años. Los personajes que pasaron por ese ámbito eran de diferentes clases sociales, desde profesionales, docentes, y trabajadores hasta funcionarios políticos, aristócratas y grandes comerciantes de la sociedad bahiense. La mudanza del espacio en diferentes lugares de la ciudad permitió su visibilidad pública, siempre sujeta al esfuerzo presupuestario que los socios podían sostener”, indicaron.

Justamente la institución se mudó en repetidas oportunidades. En 1933 pasó a La Cosechera, en calle Chiclana (funcionaba allí el bar Londres). Otros sitios donde funcionó el CABB, de 1953 a 1962, fue en avenida Colón 286, lugar que resultaría la primera intención seria de contar con casa propia. De ahí pasó a la sede de Olimpo, en el primer piso y, en 1979, se corrió unos metros, hasta Sarmiento al 100, casi frente al Colegio Nacional. Finalmente, en 1992 el Círculo de Ajedrez Bahía Blanca se instaló en Thompson 486, su sede actual y casa propia.

“El CABB fue y sigue siendo un espacio de formación y difusión, donde grandes jugadores se formaron y dieron vida a la actividad competitiva del club, como Mela, Bohoslavsky, Rojas, Lalich Vogin, Pazos, García, Avanza, Rossetto, Cuadrado, Concetti, Gastaldi, Ramirez (p), De Leo, Ramírez (h), Perdomo, Inchausti, Sabas, Pascolini, Ripari, Suárez, Girolami, Santopietro, entre otros tantos que fueron representando al club hasta los últimos años”, concluyó el comunicado.

La jornada inaugural del torneo IRT Ciudad de Bahía Blanca “Camino al centenario” comenzará a las 13 con una ceremonia y a las 14 se jugará la primera ronda. Para consultas e inscripciones, comunicarse a los teléfonos: 291-4166344 o 291-4704796.