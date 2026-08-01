El director de Defensa Civil provincial advirtió que el fenómeno El Niño "será fuerte"

El director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el fenómeno climático El Niño "será fuerte", aunque indicó que "no hay que asustarse" ya que "no está asociado a eventos extremos".

"Actualmente estamos ante un fenómeno El Niño débil, pero será fuerte", sostuvo el funcionario en una entrevista con Radio Provincia, luego de la tormenta que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las últimas horas.

Por su parte, García contó que en la Provincia "se están preparando mucho" y señaló que en los últimos días "hubo una reunión interministerial".

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"La Provincia de Buenos Aires tiene un equipo de detección de alertas que nos protege ante el desfinanciamiento del Servicio Meteorológico Nacional. No podemos emitir alertas, pero sí podemos interpretarlas y trabajar con los Municipios ante estas cuestiones", afirmó.

Además, buscó llevar tranquilidad indicando que el fenómeno "no está asociado a eventos extremos", y ejemplificó que la inundación de La Plata ocurrió durante un período neutro y no con El Niño.

Para finalizar, señaló que "sí debemos prepararnos para una primavera y un verano muy húmedos, con lluvias recurrentes".