El PRO avaló la reforma de la Carta Orgánica que presentó el Gobierno

El bloque de Diputados del PRO avaló la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que presentó el presidente Javier Milei y suma un caudal de votos para su tratamiento en la Cámara Baja.

El Gobierno ya envió el proyecto de modificación a Diputados, el pasado jueves por la noche, y la iniciativa tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Santiago Paul y Bertie Benegas Lynch.

Será el principal proyecto que tratará la Cámara Baja en el segundo semestre del año junto al Presupuesto 2027, que ingresará el próximo 15 de septiembre.

Ante este panorama, desde el PRO ratificaron su apoyo a la reforma y adelantaron que la acompañarán durante su tratamiento aunque todavía requieren de la "letra chica" para conocer el proyecto en profundidad, según supo la Agencia Noticias Argentinas de información de TN.

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Uno de los referentes del espacio que ya pronunció su postura fue el exministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza. "Lo felicito, Presidente. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo", señaló en su cuenta de X, donde indicó que la opción no era cerrar la entidad ni dolarizar la economía.

"En 2019, el reperfilamiento fue la mejor opción. Como dice su proyecto, prohibir darle a la maquinita para financiar al Gobierno. Porque es inflación que pagan los pobres y la clase media. O híper. El desafío será nunca volver a ese dilema", dijo el exfuncionario.

Durante su discurso en cadena nacional, Milei presentó una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno, con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar su capacidad para financiar al sector público. En su exposición, cuestionó el funcionamiento histórico de la entidad, criticó reformas impulsadas en administraciones anteriores y explicó los principales cambios que propone el Ejecutivo.

También atacó a la expresidenta Cristina Kirchner y a la titular que se desempeñaba entonces en el BCRA, Mercedes Marcó del Pont, por haberle robado más de US$10.000 millones a la autoridad monetaria.

"A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos".

Por último, sostuvo que el proyecto busca terminar con "91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia" para que la Argentina "sea grande nuevamente".

"Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán al país para siempre". (N/A)