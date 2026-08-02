Reabre el Jardín Botánico: se buscan socios, voluntarios y macetas

Algunas de las macetas que necesitan en el Botánico.

El Jardín Botánico de Bahía Blanca atraviesa un proceso de crecimiento y puesta en valor de sus espacios. Desde la institución informaron que están necesitando colaboraciones y donaciones de macetas para continuar con las tareas de reproducción de plantas en el invernadero y para ambientar sectores con un estilo más tradicional.

“Estamos buscando macetas negras, pequeñas y medianas, que usamos para la reproducción de plantas en nuestro invernadero. También necesitamos macetas más antiguas, de barro, terracota o cemento, para poner en valor un sector del jardín con una ambientación más tradicional. La idea es hacer un lindo sector en la parte tinglada”, explicó Débora Escobar, desde la organización.

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Macetitas para plantines que necesitan

Macetas de arcilla

Actualmente, el Jardín permanece cerrado al público general. “Hoy el jardín está cerrado porque estamos en obras, poniendo en valor distintos sectores que estaban medio descuidados. Seguimos trabajando todas las semanas con los voluntarios, preparándonos para la reapertura, más ahora que en breve estará llegando el tiempo lindo”, señalaron.

Las donaciones de macetas pueden acercarse en los días y horarios de trabajo: los miércoles de 9 a 12 y los sábados de 15 a 18.

"Por el momento no tenemos movilidad para retirarlas, así que pedimos que las acerquen en esos horarios. Si alguien no puede, puede escribirnos por redes sociales o al teléfono que figura allí para coordinar", detallaron.

Además, el Jardín Botánico invita a sumarse como socios. “La cuota es mínima: 2.000 pesos por mes o 10.000 pesos si se paga semestralmente. Estas ayudas nos vienen perfecto porque estamos trabajando un montón y el jardín está creciendo muchísimo”, remarcaron.

Macetas antiguas

El contacto para colaborar es a través de las redes sociales oficiales —Instagram y Facebook como JardínBotánicobb— o al número de teléfono que figura en esas plataformas, el 291-5667451.

"En algunos casos podemos retirar macetitas negras si nos queda cerca ya que no pesan, pero las macetas más grandes de cemento no tenemos cómo trasladarlas", aclararon.

La campaña busca sumar manos, recursos y socios para que el Jardín Botánico siga creciendo y pueda reabrir sus puertas con espacios renovados y un invernadero fortalecido.