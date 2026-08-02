Villa Caracol y toda una ciudad se movilizan por Cielo

La historia de Cielo Cifuentes, de apenas cinco años, conmovió profundamente al barrio Villa Caracol y a toda la comunidad que la rodea. La semana pasada, su madre Rosa notó que la niña había comenzado a perder la visión de un ojo.

"Ella estaba perdiendo la visión de lejos, entonces la llevaron al pediatra y ahí descubrieron que tenía un tumor", relató Juan Francisco Legorburu, referente del merendero Rayo de Esperanza.

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Cielo está teniendo una gran recuperación

El diagnóstico fue inmediato y la urgencia también: Cielo fue trasladada al Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde fue sometida a una operación que se extendió entre siete y ocho horas.

“La operaron hace unos días. Fue una intervención muy larga, pero los médicos pudieron sacar todo, ahora están esperando la biopsia para ver si era un tumor bueno o malo. Va a tener como para un mes allá", explicó Legorburu.

Rosa con sus siete pequeños

La situación económica de la familia hace aún más difícil este largo proceso que tienen por delante.

"El padre, Maxi, viajó como pudo, pidió plata prestada para los pasajes. Él hace changas de reciclado, no tiene un trabajo estable. Rosa está parando en la Casa McDonald’s cerca del hospital. Son una familia muy querida, no solo por el merendero sino por todo el barrio. Tienen siete hijos en total, y no es solo sostener la estadía en Buenos Aires, sino también acompañar a los que quedaron acá", detalló.

Legorburu subrayó la importancia de la solidaridad en este momento: "La idea es que puedan tener una estadía tranquila, lo mejor posible, en este momento tan delicado. Sabemos que la recuperación es lenta, que va a estar en terapia mucho tiempo, y queremos darles contención para que estén tranquilos. Porque ellos están allá con esta chiquita de 5 años, pero también queda otra familia acá. Es una situación compleja para una familia que no puede afrontar esos gastos".

La campaña solidaria ya está en marcha. "Vamos a dejar un alias que está a nombre de Rosa: Rosi.maxi.74. Con total confianza, porque somos amigos hace más de 20 años. Es algo familiar, te diría. La gente puede colaborar para que tanto la madre como el padre puedan vivir lo más tranquilos posibles ese tiempo que les toca acompañar a su pequeña en esta larga recuperación", señaló.

El vínculo de Legorburu con la familia es profundo. "Yo voy al barrio hace casi 20 años, no recuerdo con exactitud, pero hace mucho. Conozco a esta familia desde entonces. A Rosa la conozco hace menos, pero es parte de esa familia que acompaño desde hace tanto tiempo. Hace poquito fuimos al Jumpin con gente del barrio, donde estaba Cielo y también Rosa, que nos acompañó para cuidar a todos", recordó.

Además, el referente del merendero compartió la dimensión personal de este acompañamiento: "Hace dos meses operaron a un sobrino mío de lo mismo, un tumor en la cabeza. Estuvimos con todo este tema con mi familia, así que también me llega de ese lado. Más allá de que los conozco por el merendero, me toca personalmente. Por eso toda la ciudad esta movilizada, para que puedan costear todo ese tiempo y estar contenidos. Que solo se tengan que ocupar de acompañar a su hija y no estar pensando en que si tienen para comer ellos allá o sus niños, acá".

La comunidad de Villa Caracol y alrededores se organiza para sostener a Cielo y su familia, convencida de que la solidaridad es la mejor herramienta para enfrentar la adversidad.

"La idea es que entre toda la comunidad podemos darle una mano para que puedan pasar este momento tan difícil de la mejor manera”, concluyó Legorburu.