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Federal A.

Arranca el Nonagonal: Olimpo recibe a un histórico y Villa Mitre juega en Río Cuarto

El aurinegro juega a las 15 en Bahía y el tricolor se presenta desde las 15.45.

Olimpo y Villa Mitre comienzan a desandar hoy el Nonagonal Campeonato, la segunda fase del Torneo Federal A, que otorgará cuatro boletos a los playoffs en busca del primer ascenso.

El aurinegro arrancará como local, recibiendo a un histórico como Juventud Antoniana de Salta.

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El partido en el Roberto Carminatti comenzará a las 15 y será dirigido por Leandro Sosa Abrile.

Mientras que la Villa iniciará su camino de visitante, midiéndose ante Atenas de Río Cuarto, a partir de las 15:45.

El juez en el estadio 9 de Julio será  Lucas Cavallero.

También por el Nonagonal B, hoy se medirán Cipolletti y Huracán Las Heras, desde las 15.30, con arbitraje del bahiense Lucas Nebbietti.

En tanto mañana cruzarán Kimberley y Argentino de Monte Maíz, desde las 15 y con Franco Morón como juez principal.

Libre tendrá Alvarado de Mar del Plata.

*Cómo se juega

El Nonagonal que comienza hoy se disputará a una rueda todos contra todos.

Luego de las 9 fechas, los cuatro primeros de cada zona avanzarán a los playoffs (cuartos de final), que otorgarán al ganador el ascenso a la Primera Nacional.

En ese primer cruce, a partido y revancha, se medirá el primero de un grupo ante el cuarto del otro y también chocarán segundos contra terceros.

Además, los equipos mejor clasificados definirán de local y tendrán ventaja deportiva en caso de igualdad en puntos y goles.

Los equipos que no logren avanzar a los playoffs o que vayan siendo eliminado en las llaveas se irán sumando a la Reválida en busca del segundo ascenso.

*Entradas

Olimpo informó ayer que sólo se le venderán entradas a aquellas personas que muestren el DNI y acrediten que son de Bahía Blanca o zonas aledañas, con el objetivo de evitar hinchas de Juventud Antoniana en el estadio.

Asimismo, los tickets se realizará de 11 a 14 en las boleterías del Estadio y, desde las 14, en la casilla ubicada en avenida Colón y 9 de Julio.

Los precios:

*No socios

-General: $ 40.000

-Jubilados: $ 20.000

-Menores (3 a 11 años): $ 15.000

*Socios - pase a tribuna

-Ángel Brunel: $ 5.000

-O'higgins: $10.000

*Plateas

-Socio: $45.500

-No socios: $70.000

-Menores (3 a 11 años): $40.000

*Cómo llegan

-Olimpo

Fue el primero de la Zona 4, con 31 puntos, gracias a 8 triunfos, 7 empates y una sóla derrota (2 a 0 ante Alvarado, en Mar del Plata). En ese lapso marcó 13 goles y sólo recibió 4, todos ellos de visitante.

En su último encuentro, ya con la clasificación asegurada, venció a Santamarina de Tandil por 2 a 0, con goles de Marcelo Olivera y otro de Braian Guille, desde mitad de cancha.

La segunda victoria en fila le permitió estirar a 7 los partidos sin perder, con 2 triunfos y 5 empates.

-Juventud Antoniana (Salta)

Accedió al Nonagonal por el ser el mejor quinto de la zonas de 9 equipos, sumando 25 puntos, producto de 7 éxitos, 4 igualdades y 5 caídas. Anotó 19 tantos y le hicieron 11.

En la última fecha venció a Boca Unidos por 3 a 0, coronado un gran sprint final, en el que acumuló 5 partidos invicto. 

A ese triunfo ante los correntinos se le suman los éxitos ante Tucumán Central (3 a 0) y Defensores de Puerto Viela (4 a 0) y dos empates sin goles ante San Martín de Formosa y Mitre de Posadas.

-Villa Mitre

Clasificó al Nonagonal en la última fecha y como cuarto en la Zona 4, con 23 puntos: 6 triunfos, 8 empates y 3 derrotas. Marcó 14 goles y le hicieron 8.

En la última presentación, ya clasificado y con un equipo alternativo, empató 3 a 3 ante Sol de Mayo como visitante.

Si bien el empate le permitió llevar su invicto a 9 partidos (no pierde desde su visita a Brown de Madryn el 10 de mayo, cuando cayó 1 a 0), no pudo mantener la racha de valla invicta que llegó a más de 8 partidos.

-Atenas de Río Cuarto

Fue tercero en la Zona 3, sumando 23 puntos, apenas dos menos que el líder Cipolletti y los mismos que el segundo (Argentino de Monte Maíz) y el cuarto (Huracán Las Heras).

En la primera fase ganó 6 partidos, empató 5 y perdió otros 5, haciendo 12 goles y sufriendo 13 en contra.

Además, hace 3 encuentros que no gana: 0-0 ante Juventud Unida de San Luis, 0-0 frente a Argentino de Monte Maíz y 1-3 contra FADEP.

Su última victoria fue contra Deportivo Rincón, por 1 a 0, como visitante.

*Los elegidos

Sin Federico González ni Santiago Llanos (marcó un gol ayer en el triunfo del equipo de la Liga del Sur), Carlos Mungo convocó a 21 jugadores para esta tarde, por lo que uno de ellos quedará afuera del equipo.

Los elegidos por el entrenador de Olimpo son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Nahuel Colmenares, Leandro Espejo, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

Sin dos des sus tres refuerzos (Oswaldo Valencia y Bruno Benítez), Diego Cochas eligió a los siguientes jugadores para viajar a Córdoba.

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Diego Avit, Marcos Pinto, Ulises Olguín, Marcos Escobar, Santos Bacigalupe y Juan Bautista Barreto.

-Volantes: Carlos Battigelli, Valentino Váleri, Víctor Ayala, Nicolás Cavagnero, Gonzalo Córdoba, Marcos Aguirre, Thiago Pérez y Leonel Monti.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Tomás Ibarra y Santiago Gómez.

*Lo que viene

En la próxima fecha, Villa Mitre recibirá a Cipolletti y Olimpo visitará a Huracán Las Heras.

Luego, el miércoles 12, se enfrentarán en el Roberto Carminatti en una nueva edición del clásico bahiense.

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