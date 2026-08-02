Histórico: Luis Eizaguirre es el primer bahiense en recibir el premio Pilares de Carbap

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En una emotiva ceremonia realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el actual vocal de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGA) fue distinguido por su dilatada trayectoria gremial en el ámbito del sector agropecuario.

En la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en Corrientes 127, Eizaguirre, quien es delegado de la AGA ante la entidad madre, fue galardonado con el premio Pilares de Carbap.

Esta distinción, que la entidad otorga cada dos años, busca reconocer a aquellos dirigentes que han cimentado la identidad y los valores de la institución.

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Desde que se impuso en el año 2005, es la primera vez que un directivo bahiense recibe esta distinción. En esta ocasión, Pablo Ginestet, flamante presidente de Carbap, fue quien entregó el reconocimiento y estuvo acompañado por Ignacio Kovarsky, el titular saliente.

Al recibir el reconocimiento, Eizaguirre expresó su gratitud y vinculación emocional con la entidad: “Es una institución cuyos valores y misión reconozco plenamente. Siento una profunda alegría y satisfacción, pero sobre todo emoción por lo que significa Carbap para mí”.

El dirigente subrayó que, a pesar de los cambios tecnológicos o generacionales, “la esencia de Carbap sigue adelante” y su misión permanece "grabada en piedra". Y, fiel a su perfil bajo, Eizaguirre confesó que nunca trabajó buscando galardones.

“Uno no trabaja para ganar distinciones o premios, y honestamente, nunca sentí que fuera merecedor de esto. Lo acepté por respeto y agradecimiento a quienes se ocuparon de proponer mi nombre”.

Para el dirigente bahiense, el éxito en la actividad gremial no es un logro individual: “Siempre he creído que el trabajo debe hacerse con generosidad, ya que tenemos la convicción de que solos no llegamos a ningún lado. La clave es formar buenos equipos, debatir distintos puntos de vista y lograr consensos sólidos para seguir adelante”.

Eizaguirre también reflexionó sobre el rol actual de la Confederación, diferenciándola de otras instituciones más técnicas. “Mientras otras instituciones se enfocan en la tecnología, nuestra parte es más política. Trabajamos en la agilidad de los trámites, en la coherencia de los impuestos que deben corregirse y en apoyar tanto la apertura de nuevos mercados como el fortalecimiento de los internos”, explicó sobre el crecimiento de la entidad.

De cara al recambio generacional, el dirigente enfatizó que su compromiso siempre ha estado regido por la coherencia y el bien común.

Braian Robert, presidente de la AGA, y Luis Eizaguirre.

“Nunca me han gustado las medias tintas; prefiero siempre las cosas claras. Ese es, precisamente, el legado que intentamos transmitir a los jóvenes dirigentes”, sostuvo, subrayando la importancia de transferir la experiencia ganada a la gente nueva”, sostuvo.

Por su parte, Braian Robert, presidente de la AGA, elogió la figura de Eizaguirre destacando que es un dirigente que “posee una enorme templanza, genera respeto y admiración y, además, educa con el ejemplo”.

Sobre el premio Pilares de Carbap

La mesa directiva de Carbap estableció en el año 2005 un reconocimiento a las personalidades que han aportado al desarrollo de la identidad de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

Se trata de dirigentes que han aportado a la cimentación de las bases de la identidad de Carbap, a su fortaleza institucional, a la permanencia y consecución de los valores que lleva adelante.

Algunos de los dirigentes galardonados con el reconocimiento son los siguientes:

--Héctor Daniel Orbea: primer dirigente distinguido con el premio en General Pico, La Pampa.

--Mario Llambías y Juan Pedro Merbilha: expresidentes reconocidos por su trayectoria en 2012 y 2013.

Eizaguirre (izq.), junto a Johnny Balfour, de Guaminí.

--Alberto Jacquelin, María del Carmen Neyra y Eduardo Jorge Althabe: dirigentes premiados entre 2014 y 2016.

--Arturo José Navarro, Eugenio Ballester y Alfredo Rodes: referentes destacados distinguidos en ediciones posteriores de la entidad.

En esta edición de 2026, junto a Luis Eizaguirre, también fue distinguido Johnny Balfour, de la Sociedad Rural de Guaminí. Ambos directivos pertenecen a Zona VII de Carbap. (Fuente: agabahia.com.ar)