Hora, TV y formaciones: River recibe a Rosario Centra en busca de la recuperación y casi sin margen de error

River recibirá este domingo a Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que podría ser determinante para su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

*La previa

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River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata (por 3 a 1) en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, en ambas ocasiones por 1 a 0.

Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al "Canalla" podría ser un nuevo punto de partida para el "Millonario" o la estocada final para el entrenador.

Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

*Probables formaciones

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

-Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Nicolás Ramírez

-VAR: Fernando Echenique

-Hora: 19:15.

-TV: ESPN Premium