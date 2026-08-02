Abren en Bahía dos locales gastronómicos muy especiales y el indio le dio paso a una cadena que crece

--Buenas, Juan, ¿cómo anda todo? Me parece que hoy no es un buen momento para que hablemos de fútbol. ¿No te parece?

--Hola, José Luis. No, no lo es, para nada. Se salvaron por muy poco en Chile de un nuevo papelón internacional.

--Sí, es verdad, pero gastando mucho menos que Ustedes, y sin tener medio equipo en un contenedor, je, je.

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--En eso te doy la razón, nosotros somos muy grandes como para bancar troncos durante años. Che, qué te parece si cambiamos de tema porque, en realidad, ninguno de los dos puede hablar mucho que digamos.

--Ok, dale, pidamos los primeros cortados y arranquemos porque si no vamos a terminar como Milei y Lula.

--Ja, ja, de todas formas, pese a la dureza del enfrentamiento, es muy difícil que el choque político se traduzca en una ruptura económica entre ambos países.

—No lo sé, muchos se preguntan si esta puja no terminará afectando el comercio entre Argentina y Brasil.

--Es una duda lógica. Pero varios especialistas argentinos sostienen que una cosa es la pelea política y otra muy distinta la economía. La integración entre los dos países lleva más de tres décadas y hoy funciona a través de cadenas productivas muy difíciles de reemplazar.

--Claro, la automotriz es una de ellas, con autos que se producen usando piezas fabricadas de uno u otro lado de la frontera. Está más que claro: romper esa relación sería perjudicial para ambos países.

--Exactamente. Y no sólo por los autos. Brasil sigue siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina y un mercado clave para buena parte de nuestras exportaciones industriales. A eso se suman proyectos vinculados a Vaca Muerta, el gas y la energía.

--Bahía Blanca, por ejemplo, está muy ligada al vecino país.

--Por supuesto, la relación es muy estrecha. Haciendo un rápido repaso se me vienen a la mente las exportaciones de polietileno producido por el complejo petroquímico local, las de fertilizantes, especialmente urea, elaborada por Profertil y la que producirá la futura megaplanta de Pampa Energía, más los permanentes envíos de granos, combustibles y productos petroquímicos.

--Bueno, ya que nos metimos en los temas bahienses de cada domingo, me imagino que habrás traído algún chisme interesante ¿no?

--Sí, como todas las semanas, amigo, pero no son chismes, es info de primera. Tratá de no bajarme el precio, José Luis.

--Ja, ja, perdón. Dale, ¿qué tenés?

--Te traje info de dos negocios gastronómicos muy especiales que se vienen en la ciudad.

--¿A ver?

--El primero tiene que ver con restaurante en Sarmiento 640. Te digo el número exacto porque hay direcciones que forman parte de la memoria bahiense.

--Hablando de memoria, si no me falla, ese inmueble es propiedad de la familia Ionni.

--Exacto, y allí funcionó el boliche bailable Virgin, que abrió el “Nipo”, a principios de los ‘80 ,y que solía reunir a muchísimos estudiantes secundarios. Seguro te acordás.

--Sí, claro, allí también funcionaron un jardín de infantes: el Viejo Aguaribay; la junta milonguera Naranjo en Flor y talleres y cafés literarios, entre otras propuestas que fueron parte de la vida cultural de la ciudad.

--Excelente, José Luis, buena memoria. Así me gusta, está muy bien que aportes algo, je, je.

--Se agradece, pero vos contame más del restaurante.

--Aún falta para que abra, pero te cuento que la familia propietaria del lugar, luego de la gran inundación lo dio en alquiler para un nuevo emprendimiento gastronómico que promete dar que hablar. Se trata de un espacio especializado en cocina para celíacos que llegará con una propuesta innovadora.

--Ok, estaremos atentos a la inauguración, pero pasemos ahora a la segunda propuesta que me habías anticipado.

--Dale, este nuevo local estará ubicado en Urquiza al 400, se llamará Las Panquecas y, obviamente, es una panquequería.

--Buena noticia, sobre todo porque prácticamente, luego el cierre de La Crepería, en calle 11 de Abril, no hay negocios de esa especialidad. Decime quién el dueño, si es que sabés.

--Sí, es el conocidísimo abogado, Gustavo Avellaneda, exdelegado municipal de Ingeniero White durante la gestión de Héctor Gay.

--Un comercialino de pura cepa...

--Exacto, fue jugador y dirigente del Club Puerto Comercial, y ahora decidió darse este gusto en homenaje a su abuela y a su mamá, que aún vive, con platos que remiten a su infancia,

--Bueno, contame un poco más de la propuesta.

--Gustavo le buscó la vuelta para hacer variedades muy interesantes, por ejemplo, masa cortada en tiras, como si fuesen fideos, que se pueden comer tanto dulces como salados, otra que son una especie de canelones rellenos, con ingredientes dulces o salados, la crepe, también con ambas posibilidades y los pinchos, que es la masa de panqueques con un interior de salchichas y queso.

--¡Epa, muy interesante. ¿Y del local qué sabes?

--No es un restaurante, sino un comercio que despachará con sistemas take away y delivery. La apertura será en una semana o en 10 días más.

--Allí, si no me equivoco, no hace mucho había abierto una pizzería ¿no?

--Correcto, pero no funcionó y Gustavo compró el fondo del comercio, así que le deseamos lo mejor de lo mejor en este nuevo desafío.

--Por supuesto, el mayor de los éxitos, como a todos los que emprenden, pero ahora seguí vos tirando novedades.

--Ok, pero primero déjame comentarte que finalmente se concretaron dos inauguraciones que ya habíamos adelantado. Una es la apertura de la décima sucursal de una muy conocida firma de supermercados bahiense, en calle Castelli al 2600, y la otra es la puesta en marcha de un bodegón en avenida Colón.

--Tenés razón, el otro día pasé y vi que tiene nombre de un personaje central de la famosa novela y película El Padrino.

--Así es, ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena y está en el inmueble de Nidia Moirano, donde históricamente funcionó el local partidario del Pro, pero sobre esto ya hemos hablado un montón, así que obviemos mayores detalles.

--Tenés razón, por eso tirá alguna otra novedad de peso. Dale, sacudí un poco la modorra dominguera.

--Ok, tengo algo que te va a interesar bastante.

--Bien, seguí.

--Seguramente alguna vez pasaste por la esquina de Terrada y Rondeau y viste que en una de sus paredes había pintado un mural con la imagen de un indio.

--Claro, te digo más, lo había pintado en 2020, Jesús Sedano (JAS), profesor de la escuela de artes visuales.

--Tremendo. Veo que hoy no te puedo agarrar en una, José Luis, estás en todo...

--Ja, ja, dale, seguí.

--Como vos decís, era un mural que Sedano lo había titulado “Dios tehuelche del viento”, y lo pintó con la idea de generar conciencia sobre los pueblos originarios.

--Bien, pero no creo que esa sea la novedad que trajiste, de hecho esa antigua casona, centenaria, que supo albergar un almacén y vivienda, hoy ya ha sido demolida.

--Exacto, a eso iba. El otro día, mi amigo el Colo del Noroeste, me comentó que ahí va a construir un gran local la firma de electrodomésticos Merlino. Así que me puse a chequear la info y sí, tenía razón, efectivamente allí se instalará esa firma local que tiene alrededor de una docena de sucursales en la región.

--En enero me habías dicho que había cerrado el local de Blandengues y Almafuerte, donde supo estar una pila de años.

--Sí, en Bahía funciona ahora en Soler 80 y Brown 50, así que este nuevo proyecto no deja de ser una muy buena noticia. Ah, me olvidaba, si querés tengo otra inauguración que me había quedado en el tintero.

--Avanti.

--Esta ya lleva un tiempo, pero me pareció importante porque en la primera cuadra de calle Witcomb Guille abrió una pastelería especializada en rogel, la tradicional torta argentina creada en los años ‘60 por Charo Balbiani, en Buenos Aires.

--Sí, nunca hablamos de este emprendimiento. El otro día pasé y quedó muy lindo, y es todo artesanal, como lo hacía su abuela.

--Bien. ¿Pedimos otro par de cortados?

--Dale, Juancho, ya lo llamo a Tito y vos seguí tirando novedades.

---Ok, aunque estas no son tan buenas porque me aseguran que en una importante concesionaria, ligada a la marca del rombo, hubo una fuerte reducción de personal en varias áreas y echaron a 11 personas.

--¡Epaaa!

--Sí, y hay quienes me aseguran que no es el único caso en el sector.

--Estaremos atentos. Pero decime una cosa, vi movimiento en las canchas de Rómulo, en avenida Cabrera.

--Sí están cambiando las canchas de fútbol 8 y fútbol 9 con un sintético profesional y ahora largan con una academia para proyectar a jóvenes en clubes de Buenos Aires. Mientras tanto, adelante, sobre la avenida, avanza lo que será el futuro corralón de materiales de construcción, inversión que ya adelantamos.

--¿Algo más del rubro comercial?

--Tengo varios datos del consumo de gas envasado que reflejan un poco lo que está pasando en la economía.

--Bien, seguí.

--El año viene mostrando un comportamiento bastante dual porque el consumo de garrafas de 10 kilos ha sufrido una caída del 4,1 por ciento en Bahía, reflejando cómo las familias cuidan el consumo doméstico, mientras que el uso de cilindos de 45 kilos y gas a granel (propano), creció casi un 15 por ciento en el primer semestre.

--Esto se usa en la industria y en el agro ¿no?

--Sí, principalmente, y el aumento tiene que ver, sobre todo, con la recuperación del campo. Los datos son oficiales porque me los acercó Mario Brandizzi, distribuidor oficial de una reconocida marca.

--Te cambio de tema. Vi por todos lados que la Muni avanzará con la licitación del estacionamiento en el aeropuerto.

--Sí, y ya empezó a enviar intimaciones por vehículos allí estacionados, algo que vinimos denunciando hace rato porque algunos vivos lo usan para dejar, en un lugar con cierta seguridad, hasta decenas de vehículos. La apertura de sobres de la licitación será el viernes 14 y esperemos que, de una vez por todas, se pueda adjudicar.

--Tenés razón, pensá que por día pasan unas 800 personas porque hay días donde hay cuatro vuelos y en otros tres, y muchas veces se hace imposible estacionar.

--Además, es una fuente de recursos que el Municipio no puede desperdiciar. Eso está claro, así que en buena hora que se intente concesionar el estacionamiento. Vos trajiste este tema, así que, ya que estamos capaz querés otra novedad importante vinculada con la Comuna.

--Sí, claro. Dale nomás.

--Ya compró 40 cámaras destinadas al sistema de seguridad local. Por lo que me dicen son de marca Dahua y el representante es Satec Telecomunicaciones.

--Bueno, ¿algo cultural antes de ir levantando campamento?

--Sí, la presentación de dos amigos: Fabián Petrosino, en piano, y Pablo Fiordelmondo, en voz, el viernes, en Belgrano 249, altos, con un recorrido por canciones que dejaron huella, en castellano e inglés.

--¿A qué hora?

--A las 21. Date una vuelta, estarán acompañados por otros músicos y el repertorio incluye canciones de Charly García, Spinetta, John Lennon, George Harrison, Rod Stewart, etc.

--Allí estaré. Bueno, vayamos zarpando. Acordate que mañana retorna la actividad escolar y el tránsito, por ejemplo, estará a pleno.

--Un clásico, claro, pero me diste pie para traer a la mesa un tema que no deja de ser preocupante: la caída en el número de nacimientos y de la matrícula escolar.

--Es verdad, el viernes “La Nueva.” publicó un informe del Conicet donde se señala que, si las tendencias actuales se mantienen, para 2028 la ciudad tendrá unos 7.400 alumnos menos en el nivel primario que en 2023.

--Exacto, se estima una caída del 26 %, por encima del promedio nacional, lo que obligará a repensar el sistema educativo. Pero te agrego, esto ya está obligando a repensar muchas actividades asociadas, por ejemplo, los comercios vinculados a este rubro.

--Tema para pensar. Bueno, cortemos porque ya se hizo re tarde. Chau, Juan, hasta el próximo domingo.

--Tenés razón, ya es hora de ir prendiendo el fuego. Dale, punto final, hasta la semana que viene, José Luis.