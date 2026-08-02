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Clausura liguista: los elencos de la A salen a la cancha y se completa la B

En la elite, Bella Vista-San Francisco abren el juego a las 11; a las 15, chocan Libertad-Huracán, Sporting-La Armonía y Liniers-Villa Mitre. Y en el Promocional, completan Sansinena-Pacífico de Cabildo.

Fotos: Archivo La Nueva.

Con cinco cotejos, continuará hoy la primera fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

Los cuatro partidos de la A irán en la jornada de hoy.

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A las 11, en la Loma, Bella Vista y San Francisco abrirán el fuego. Dirigirá Pablo Zaragoza.

A las 15, en tanto, se jugarán los otros tres compromisos.

En Villa Rosas, chocarán Libertad-Huracán --ganador del Apertura-- con arbitraje de Marcos Gómez.

En la avenida Alem, Liniers será anfitrión de Villa Mitre. Juan Vega será el juez.

Y en el Enrique Mendizábal, Sporting será local de La Armonía.

Leopoldo Gorosito será el encargado de impartir justicia.

La tabla acumulada. 1º) Huracán, 26 puntos;: 2º) Bella Vista, 25; 3º) Liniers, 23; 4º) Villa Mitre, 19; 5º) Libertad, 18; 6º) La Armonía, 14 y 7º) San Francisco y Sporting, 13.

Las altas en la A

--Huracán: Gianfranco Rossi (defensor, ex KS Iliria de Albania) y Francisco Robles (mediocampista, ex Sansinena).

--Liniers: Nicolás Orellanada (defensor, ex Rosario Puerto Belgrano) y Eneas Sturmann (delantero, ex Bella Vista).

--Bella Vista: Maximiliano Torman (defensor, viene de ASD Sersale Calcio 1975), Matías Mayer (delantero, ex Libertad) y Luis de los Santos (delantero, ex Sporting). Regresó al club Juan Francisco Luro (atacante, ex Juventud Agraria de Algarrobo).

--Villa Mitre: Ezequiel Moya (lateral o volante, ex Newell's) y Tomás Coronel (arquero, ex Gimnasia de La Plata).

--Libertad: Thiago Uicala (defensor, ex Villa Mitre) y Marcos Pérez (enganche, ex Dublin).

--La Armonía: David Rodríguez (arquero, de último paso por SUPA).

--Sporting: Fabrizio Acosta (lateral, ex San Martín de Burzaco), Rodrigo Soria (delantero, ex Los Gorriones de Uruguay) y Facundo Taborda (delantero, ex Juventud Unida de San Luis).

--San Francisco: Wiliam Vidal (mediocampista, ex Olimpo); Alexis Vega (delantero, ex Bella Vista); Tomás Alfaro (mediocampista, ex CAI y Tiro Federal) y Román Cornelli (mediocampista, ex Pacífico de Cabildo).

Uno en el Promo

Con el choque entre Sansinena-Pacífico de Cabildo en Cerri, desde las 15, se completará la primera jornada.

Franco Yatzky será el árbitro.

Ayer, Tiro Federal goleó a Comercial 4 a 0, Rosario venció a Dublin 1 a 0 y Olimpo superó como visitante a Pacífico BB 2 a 0.

La general. 1º) Tiro, 30 puntos; 2º) Rosario, 29; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 21; 5º) Olimpo, 19; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico BB y Pacífico de Cabildo, 8.

En caso de que Comercial también gane el Clausura, el mejor de la tabla anular jugará la Promoción.

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