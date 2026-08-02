Las mochilas vuelven a las calles y Bahía retoma su pulso escolar

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Tras dos semanas de receso invernal, unos 45.400 estudiantes volverán desde mañana a las escuelas del distrito. El reinicio del ciclo lectivo estará atravesado por una medida de fuerza nacional y por un conflicto gremial que, en algunos establecimientos, podría extenderse hasta el martes.

Con el fin de las vacaciones de invierno, Bahía Blanca recuperará desde mañana una de sus postales más habituales: el movimiento de miles de estudiantes rumbo a las aulas, el intenso tránsito en los horarios de ingreso y salida de los colegios y una ciudad que vuelve a acelerar su ritmo cotidiano.

Después de dos semanas de calles más tranquilas y menor circulación, el regreso a clases marcará el reinicio pleno de la actividad escolar para alrededor de 45.400 alumnos de todos los niveles obligatorios del distrito.

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Según las previsiones oficiales, unos 7.400 niños volverán a los jardines de infantes, mientras que cerca de 19 mil estudiantes retomarán las clases en el nivel primario y una cifra similar lo hará en el secundario.

Para los establecimientos de educación superior, en tanto, el calendario académico tiene previsto finalizar el 27 de noviembre, mientras que en los niveles obligatorios el ciclo lectivo concluirá el 22 de diciembre.

Desde el Consejo Escolar confirmaron que todos los establecimientos educativos se encuentran en condiciones de abrir sus puertas. Durante el receso invernal se realizaron distintas tareas de mantenimiento, reacondicionamiento y mejoras edilicias en varias escuelas del distrito para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Sin embargo, el regreso no será completamente normal...

El conflicto gremial

La vuelta a clases coincidirá con un escenario de conflicto docente que podría afectar el normal dictado de clases en parte de la provincia y también en Bahía Blanca.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para mañana un paro nacional, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha de 48 horas que incluirá además una Marcha Federal Educativa y distintas actividades de protesta.

La medida cuenta con la adhesión de Suteba y también fue acompañada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que anunció un paro de 24 horas.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la devolución de fondos nacionales destinados a la provincia, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS), mejoras en el funcionamiento de IOMA y el rechazo a distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos la denominada Ley de Libertad Educativa.

En paralelo, sectores sindicales sin personería gremial decidieron profundizar las medidas de fuerza y convocaron a un paro de 48 horas, que también abarcará el martes.

En Bahía Blanca, esa convocatoria incluye a Suteba Multicolor, agrupación que conduce la seccional local, además de La Matanza y Tigre, y a la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMBA).

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense ya habían advertido en conflictos anteriores que las medidas convocadas por sindicatos sin personería gremial no tienen reconocimiento legal y que las ausencias de quienes adhieran deben registrarse como inasistencias injustificadas, con el correspondiente descuento salarial.

Esa advertencia, sin embargo, no alcanza al paro nacional convocado por Ctera, que sí cuenta con el respaldo de los principales gremios docentes.

Las medidas de fuerza llegan pocos días después de que el Gobierno bonaerense cerrara un nuevo acuerdo paritario con los sindicatos con representación provincial, que contempla un incremento salarial del 7%, distribuido en un 5% para julio y un 2% para agosto, calculados sobre los haberes de junio.

Mientras los gremios mayoritarios aceptaron la propuesta, los sectores que impulsan la huelga de 48 horas consideran insuficiente la recomposición salarial y resolvieron continuar con el plan de lucha.

Lo que resta

Una vez superado el receso invernal, el calendario educativo todavía tendrá varias interrupciones antes del cierre del año.

El primer descanso llegará el lunes 17 de agosto, por el traslado del feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Posteriormente, no habrá clases el lunes 12 de octubre, por el Día de la Raza; luego llegará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha será trasladada desde el 20 de noviembre.

Finalmente, en diciembre, los alumnos tendrán un nuevo descanso con el día no laborable turístico del lunes 7, previo al feriado inamovible del 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Más allá de esas pausas previstas en el calendario, desde mañana la ciudad volverá a mostrar una imagen familiar: colectivos repletos, filas de autos frente a las escuelas, mochilas en las veredas y miles de chicos y adolescentes retomando una rutina que acompañará a Bahía Blanca durante los próximos cinco meses, aunque el primer paso del segundo semestre estará condicionado por un conflicto gremial que mantiene incertidumbre sobre el normal desarrollo de las clases.