Por qué seguirá detenido un joven que atropelló y mató a dos personas en Suárez

Pallela viajaba en una Chevrolet S10 cuando embistió y mató a los hermanos Videla.

En un fallo dividido que puso en la balanza el derecho a la libertad durante el proceso frente a los riesgos de fuga, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal bahiense confirmó la prisión preventiva de Ramiro Pallela (25).

El joven está imputado de doble homicidio culposo agravado por atropellar y matar a dos personas que circulaban en moto y darse a la fuga del lugar.

El hecho sucedió en abril, en Coronel Suárez, donde murieron los hermanos Mayra Melisa (31) y Jorge Damián Videla (33).

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La resolución de la Sala I, integrada por los jueces Christian Yesari, Guillermo Petersen y Gustavo Barbieri, se centró en determinar si existen indicadores válidos para mantener a Pallela privado de la libertad mientras avanza la causa.

Barbieri, que votó en minoría, propuso la excarcelación del acusado al fundamentar que el delito atribuido tiene una pena máxima de 6 años de prisión, lo que técnicamente encuadra en los supuestos de libertad que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

Para el camarista, el principio de libertad debe regir durante todo el proceso y el hecho de que Pallela se retirara del lugar para luego volver con su padre no debe interpretarse como una voluntad de eludir la Justicia, sino como un estado de "perturbación emocional".

Sin embargo, prevaleció la postura de sus colegas Yesari y Petersen, quienes opinaron que existen "indicios concretos" de que el procesado intentaría escapar si recuperara la libertad.

El argumento más contundente de Yesari surgió del acta policial del día de la colisión entre la camioneta que conducía Pallela y la moto en la que viajaban las víctimas fatales.

Según las actuaciones, el padre del joven les manifestó a los policías que su hijo lo había llamado para que lo buscara y "le pidió que lo llevara a La Colina (donde se domicilia en el partido de General La Madrid) porque no se quería entregar, insistiéndole que lo saque del país".

El siniestro vial se registró el sábado 25 de abril pasado, en la avenida Casey s/n, a la altura del ingreso al Aeroclub suarense.



De acuerdo con la postura de dos de los tres magistrados de la Cámara, el regreso de Pallela a la escena de la tragedia no fue un "acto voluntario de sometimiento", sino la consecuencia de que la Policía interceptó el vehículo de su papá, frustrando así su intención inicial de huir.

En base a filmaciones del centro de monitoreo suarense, después del impacto el conductor giró en "U", se aproximó a las víctimas para verificar su estado y escapó, abandonando a una de ellas todavía con vida en la banquina, sin auxiliarla.

Por mayoría de votos, la Cámara rechazó la apelación presentada por el abogado defensor de Pallela, Leonardo Gómez Talamoni, y ratificó la preventiva que había dictado la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

El fallo de la Cámara resaltó que, si bien la pena en expectativa es baja, la "gravedad del daño causado y la conducta activa para evitar la acción de la Justicia justifican la medida restrictiva" hasta la realización del juicio oral.

La defensa fundamentó su pedido de excarcelación basándose en que no existen riesgos procesales para mantener al joven tras las rejas.

“Fuerte arraigo”

Gómez Talamoni planteó que Pallela carece de antecedentes penales y tiene "fuerte arraigo" en Suárez, donde reside con su familia, lo que a su criterio disminuye cualquier posibilidad de fuga.

Para la defensa, la Justicia basó la prisión preventiva casi exclusivamente en la gravedad de la pena que podría recibir.

El abogado argumentó que la expectativa de una condena no es suficiente por sí sola para justificar una medida cautelar "extrema" como la preventiva.

Según Gómez Talamoni, su cliente no intentó eludir a la Policía, sino que actuó bajo estado de "perturbación emocional y ebriedad".

Al respecto agregó que fue el propio imputado quien llamó a su padre para informarle su paradero, lo que facilitó que ambos regresaran al lugar del hecho.

Además el defensor particular planteó que, a raíz del "avanzado" estado de la investigación, Pallela "no tiene posibilidad de entorpecer la recolección de pruebas", por lo que su libertad no pondría en riesgo el proceso judicial.

Gómez Talamoni pidió que se consideraran medidas menos gravosas que la cárcel, argumentando que los fines del proceso pueden garantizarse sin necesidad de la prisión preventiva.

Pese a estos argumentos, que fueron inicialmente acompañados por el voto del juez Barbieri (quien consideró que la escala penal del caso permitía la libertad del acusado), la mayoría del tribunal revisor terminó rechazando el planteo al considerar que el intento de huida al exterior estaba debidamente acreditado.