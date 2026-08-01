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Messi entró en el segundo tiempo en el empate de Inter Miami

El astro argentino ingresó a los 8 minutos del complemento en la paridad en dos ante Columbus Crew.

Foto: Inter Miami.

El astro Lionel Messi volvió en Inter Miami, que empató como local ante Columbus Crew 2 a 2, en otro cotejo correspondiente a la MLS.

El 10 argentino ingresó a los 53 minutos cuando su elenco ganaba 2 a 1.

Inter Miami no pudo sostener la ventaja que sacó dos veces.

El uruguayo Luis Suárez abrió el marcador a los 16 minutos con un golazo, pero la alegría duró poco, ya que Casemiro --en contra-- estableció a paridad, a los 34 minutos. 

Noah Allen reestableció la ventaja para Las Garzas en la última jugada de la primera etapa.

Ya en el segundo tiempo, el español Brais Méndez marcó el definitivo 2 a 2 a falta de 6 minutos.

En Inter Miami fueron iniciales los argentinos Rodrigo De Paul, Rocco Ríos Novo y Mateo Silvetti.

El elenco que conduce Guillermo Hoyos marcha 2º en su Conferencia, con 38 puntos, 2 menos que el puntero Nashville NS.

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