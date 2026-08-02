Milei confirmó que ya definió a su candidato a vice para las próximas elecciones

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios, aunque optó por mantener en reserva la identidad de su elegido. Además, olvió a fundamentar la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido al gasto público que representan para el Estado.

"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", reveló.

Además, respecto del sistema de internas, recordó que su postura es previa a su presidencia.

"No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro y, como si esto fuera poco, le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe", dijo.

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En el plano económico, proyectó un ciclo prolongado de expansión y aseguró que las reformas encaradas por su administración permitieron romper años de estancamiento macroeconómico. "Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones", remarcó .

"Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años. Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes", aseguró.

Asimismo, situó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne" -argumentó-. Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso".



Las expectativas oficialistas para el último tirón de 2026

Respecto al flujo de inversiones, Milei precisó que en el marco del RIGI "ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46.000 millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100.000 millones. Si sumamos las inversiones que fueron anunciadas, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que son invertidos en una economía que hasta hace 3 años ahuyentaba a los inversores".

Finalmente, el mandatario destacó el respaldo de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, respectivamente, a las leyes impulsadas por la Casa Rosada y descartó cualquier tipo de intervención estatal directa para el desarrollo de obras de infraestructura agrícola en la región.

"Los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas. Si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas -vaticinó-. Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle 'hay que invertir acá' o 'hay que invertir allá'. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado". (con información de NA)