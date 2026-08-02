El Gobierno ya trabaja en la puesta a punto de OSFA

Tras la publicación del decreto 88/2026, el Gobierno trabaja en la puesta a punto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la disolución definitiva de la Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) para las próximas semanas.

Según revelaron fuentes del Ministerio de Defensa a Sofía Rojas, periodista de N/A la administración libertaria ultima detalles burocráticos para conquistar la personería jurídica propia y legitimación procesal, e incorpora el equipamiento y recursos necesarios para terminar de independizarse de la estructura de la vieja obra social, que aglutinaba a más 500 mil usuarios, y que fue dividida en dos tras años de mutaciones.

Si bien la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG), que alcanza a Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, se encuentra en funcionamiento y presta servicios a 197 mil afiliados a través de la prepaga Medicus, la de las Fuerzas Armadas todavía se prepara para empezar a funcionario con una lógica disímil a la que depende de la cartera de Seguridad.

Por su parte, OSFA, que contempla al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mantendrá las prestaciones y la red de hospitales propias que tiene en el país, centralmente en el área del AMBA.

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En el mientras tanto, funciona con auxilio del "IOSFA residual", que garantiza la prestaciones básica que no pueden interrumpirse por cuestiones de gravedad.

De esta forma, la vieja obra social se limita a garantizar medicamentos oncológicos, derivaciones y tratamientos de alta complejidad, pero bajo la idea de dejar de funcionar una vez que la nueva estructura esté operativa. "Será para los próximos días", prometieron desde el ministerio que comanda Carlos Presti, uno de los usuarios activos.

Lo cierto es que el decreto publicado en el Boletín Oficial el 5 de febrero de este año establece como plazo límite el 4 de febrero de 2027 para la concreción definitiva de la división en las prestaciones de las fuerzas.

Actualmente, funciona una comisión asesora, que supervisa la transición y avanza en concretar la disolución de la vieja estructura, y que la integran los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, titular de OSFA, tiene planes para "eficientizar" la estructura y aggionar el modelo. Entre los planes, trabaja en la posibilidad de implementar una aplicación que contenga un token para optimizar el control. "Estamos haciendo todo en tiempo récord", celebraron desde la obra social ante esta agencia.

La situación de la deuda de IOSFA

En la administración libertaria sostienen que la deuda que la antigua obra social había contraído, y que se ubicaba en torno a los 241 mil millones, surgió por un intenso período de precios pisados, que le atribuyen a la gestión de Alberto Fernández, pero además por una serie de irregularidades detectadas en el esquema de aportes solidarios y cargas patronales.

"Hay aportes y contribuciones irregulares desde su fundación. El cálculo estuvo mal hecho", sintetizaron ante esta agencia.

A mitad de abril, las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de regularización de la deuda que alcanzaba los 81 mil millones, pero aún queda pendientes los 160 mil millones correspondientes a las Fuerzas de Seguridad, cuyo sector todavía no tiene resuelto la dinámica para cancelarla.

Sin embargo, en el oficialismo aclaran que llegado el caso, el Tesoro Nacional del Tesoro se hará cargo de las cifras que resten para cubrir lo adeudado con el propio Estado. (N/A)