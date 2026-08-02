El Gobierno espera recibir un buen dato de recaudación: el informe de una prestigiosa consultora

El Gobierno nacional apuesta a una mejora de la recaudación impositiva en julio, a partir del postergado pago del impuesto a las Ganancias para personas humanas.

En junio los ingresos fiscales fueron de unos $ 20 billones, lo que representó una baja de 8% real. El Ministerio de Economía adjudicó esta contracción a la postergación del pago del impuesto a las Ganancias para personas humanas que finalmente operó el 27 de julio.

Esta postergación había estado vinculada con la discusión por el proyecto de Inocencia Fiscal. Los datos de la recaudación de julio serán comunicados este lunes por la tarde por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La confianza en un resultado positivo está fundada en los ingresos que se computan día a día. Informes privados señalan que habrá una mejora impulsada por Ganancias, aunque aún el UVA corre débil.

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Por este comportamiento, se observó que en julio las transferencias automáticas a provincias crecieron cerca de 7,5% real interanual. También alienta las expectativas una serie de informes que señalan un leve repunte de la actividad económica.

El Índice Líder de la Consultora Analytica mostró que la actividad aumentó 1,7% en junio con relación al mismo mes del año pasado y 0,3% contra mayo.

A su vez, para el estudio de Orlando Ferreres el nivel general de actividad registró una suba de 1,9% anual en junio, acumulando para el primer semestre del año una variación de 0,1%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una expansión de 0,4% respecto al mes precedente.

Lo que marque la recaudación de julio será un indicio de si este escenario se mantuvo o volvió a frenarse. El dato a seguir es la evolución del IVA debido a que es uno de los principales tributos que reflejan la situación del consumo.

Al momento, los indicadores de consumo masivo no dan señales de recuperación y es uno de los principales factores que impacta en la recaudación. (N/A)