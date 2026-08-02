Del recuerdo a la cancha: las Leyendas Senior llegan a El Fortín

Hay partidos que valen por los puntos y otros que se juegan por el recuerdo, la pasión y el placer de volver a ver en acción a quienes marcaron una época. Ese será el espíritu de Leyendas Senior vs. Villa Mitre Senior, el evento deportivo que llegará a Bahía Blanca el próximo Sábado 17 de Octubre desde las 16 en el estadio El Fortín.

El encuentro promete convertirse en una verdadera fiesta para los amantes del fútbol. Del lado visitante estará un equipo integrado mayormente por ex jugadores de Boca Juniors, protagonistas de grandes campañas y dueños de una historia que todavía permanece intacta en la memoria de los hinchas. Enfrente estará el conjunto Senior de Villa Mitre, representando al fútbol bahiense en una jornada pensada para toda la familia.

Entre los jugadores que integrarán el plantel de Leyendas se encuentran Rolando Schiavi, Roberto Abbondanzieri, Santiago "Tanque" Silva, Walter Erviti, José Basualdo, Pablo Mouche, Aníbal Matellán, Cristian "Pichi" Erbes, Ariel Carreño, Leche Lapaglia y Pablo Álvarez, entre otros. Por su parte, el Senior del Club Villa Mitre ya confirmó la presencia de varios de sus históricos futbolistas, entre ellos Martín Javier Carrillo, Paco Sánchez, Pablo Gilardi, Martín Salgueiro, Matías Vázquez y Marcos Urrutia, quienes encabezarán el representativo tricolor junto a otros ex jugadores de la institución.

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Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de TicketBahia.com