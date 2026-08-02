El monitoreo de cauquenes vuelve a encender la alerta sobre el estado de las poblaciones

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Cada invierno, cientos de kilómetros de rutas y caminos rurales del sudoeste bonaerense se transforman en el escenario de un operativo silencioso pero fundamental para la conservación de la biodiversidad. Allí, especialistas de la Fundación Azara y del grupo GEKKO (d e la UNS) recorren las principales áreas de invernada de los cauquenes migratorios con un objetivo preciso: contar las aves que llegan desde la Patagonia y Tierra del Fuego y conocer cuál es el estado de sus poblaciones.

El monitoreo se realiza de manera ininterrumpida desde 2007 y reúne en compromiso a distintas instituciones públicas y privadas. La continuidad del trabajo permite construir una base de datos de largo plazo para detectar tendencias poblacionales y evaluar la efectividad de las medidas de conservación.

"El recuento anual consiste en contar de manera directa los cauquenes migratorios observados en el campo mediante una metodología estandarizada que se aplica de la misma manera todos los años. Esa continuidad metodológica nos permite comparar los resultados entre distintas temporadas y evaluar la evolución de las poblaciones", explicó Hernán Ibáñez, integrante de la Fundación Azara.

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El trabajo de campo se organiza mediante transectas previamente definidas que se recorren en vehículos por rutas y caminos secundarios. En cada móvil viajan dos o más observadores que detectan las aves, identifican las especies y registran el número de ejemplares, el tipo de ambiente donde se encuentran, la ubicación y otras variables de interés para el estudio.

En los últimos años, la tarea pudo sostenerse gracias al apoyo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y de empresas privadas comprometidas con la conservación.

Cuando los observadores detectan una bandada, detienen el vehículo y utilizan binoculares y telescopios terrestres para identificar correctamente las especies y realizar el conteo.

El cauquén común suele ser el más sencillo de localizar por el gran tamaño de los machos y su característico plumaje blanco, visible a gran distancia. En general, los cauquenes son aves fáciles de observar porque permanecen alimentándose en espacios abiertos.

Los cauquenes pertenecen a la familia de los patos y gansos. Son aves herbívoras que, durante el invierno, forman grandes bandadas y utilizan pastizales y campos agrícolas para alimentarse.

Cada año realizan una extensa migración entre las áreas de reproducción de la Patagonia y Tierra del Fuego y las zonas de invernada ubicadas principalmente en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

En la Argentina existen tres especies migratorias: el cauquén común (Chloephaga picta ), el cauquén de cabeza gris (Chloephaga poliocephala) y el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps). Las dos primeras están consideradas amenazadas, mientras que el cauquén colorado permanece en peligro crítico de extinción, con una población estimada de apenas entre 700 y 1.000 individuos.

Ibáñez recordó que durante gran parte del siglo pasado estas aves fueron consideradas equivocadamente una plaga para la actividad agrícola, situación que derivó en décadas de persecución y control mediante distintos métodos letales.

A ese antecedente se suman actualmente otros factores que afectan su conservación, como la introducción de especies exóticas depredadoras en las áreas de reproducción, la pérdida y modificación de los ambientes naturales y la instalación de parques eólicos en sectores utilizados por las aves.

Los datos obtenidos durante los últimos relevamientos tampoco permiten ser optimistas.

"En términos generales, los resultados obtenidos en los últimos monitoreos no muestran evidencias de una recuperación significativa de las poblaciones de ninguna de las tres especies de cauquenes migratorios. Si bien existen fluctuaciones naturales entre años, los datos indican que las poblaciones continúan en niveles preocupantes", sostuvo Ibáñez.

Además del monitoreo científico, la Fundación Azara impulsa el programa Cauquenes Viajeros, una propuesta educativa que vincula escuelas de Buenos Aires y Tierra del Fuego para que estudiantes y docentes conozcan el recorrido migratorio de estas aves y los desafíos que enfrenta su conservación.

Durante los relevamientos invernales, el equipo visita establecimientos educativos para compartir experiencias de campo y fortalecer el trabajo realizado durante el año mediante materiales didácticos disponibles en la plataforma educativa de la fundación.

"Buscamos que las comunidades educativas conozcan la biología de estas especies, comprendan los desafíos para su conservación y reviertan la percepción negativa que históricamente existió sobre los cauquenes. También queremos mostrar que es posible compatibilizar las actividades agropecuarias con la conservación de la fauna silvestre", concluyó.

Apoyo. En los últimos años, estos monitoreos pudieron concretarse gracias al apoyo económico de la Fundación de Historia natural Félix de Azara y empresas privadas interesadas en la conservación de estas especies como el Ing. Pablo Paoloni (Compañía Agris) y la Compañía Molinera del Sur.

Charla en la escuela de San Cayetano. La visita a la Escuela Primaria N° 2 Paula Albarracín de Sarmiento, surge en el marco del Programa Cauquenes Viajeros, una iniciativa educativa impulsada por la Fundación Azara que busca fortalecer el vínculo entre las escuelas ubicadas en los extremos de la ruta migratoria de estas especies: las provincias de Tierra del Fuego y Buenos Aires.

Otras escuelas. Además de la E. P. N° 2 Paula Albarracín de Sarmiento en San Cayetano, este año también participan: Escuela Secundaria N° 1 Manuel Belgrano de la misma localidad; E. P. N° 22 Bahía Golondrina y CIEU “Libertador General José de San Martín”, ambos establecimientos de Ushuaia, Tierra del Fuego; y el Colegio Provincial de Educación Tecnológica y el Colegio Provincial Dr. E. L Maradona, ambas escuelas secundarias de Río Grande, Tierra del Fuego.

Materiales. Como parte del proyecto, se desarrolló un espacio específico dentro de la Plataforma Educativa de la Fundación Azara, donde los docentes pueden acceder libremente a materiales didácticos y propuestas de actividades para trabajar en el aula.

Feria. Muchas de las escuelas que participan este año presentarán sus proyectos en el marco del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología.