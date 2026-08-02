Detienen a tres delincuentes buscados por la Justicia en un operativo en el Parque Boronat

Los tres detenidos en el lugar de los hechos

El personal de la Comisaría Primera realizó un amplio despliegue policial en el sector del Parque Boronat ante las quejas de vecinos del lugar que denunciaron haber sufrido situaciones de inseguridad.

El mismo arrojó como resultado la detención de tres personas las cuales eran buscadas por la justicia. Estos dormían en el sector del puente de dicho espacio verde., es así que se procedió a la detención de Juan Sebastián Eiselle, quien tenía antecedentes por violencia familiar, como también a la captura de Ángel Cáceres, también con antecedentes.

Por último y siempre en el mismo operativo, se detuvo a Tomás Fernández quien tenía cargos por robo con fecha noviembre y diciembre de 2025. En todos los casos los antecedentes de delitos fuero perpetrados en nuestra ciudad.

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Desde la Comisaría Primera se siguen coordinando este tipo de operativos, con la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad Municipal contando con la información y el desglose de los mapas del delito según las denuncias realizadas en sede policial y al 911.