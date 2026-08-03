Entre el paro nacional de CTERA y las advertencias del Gobierno, vuelven las clases en Bahía y la región

El paro nacional docente convocado para este lunes por la CTERA abre un escenario de incertidumbre acerca del dictado de clases en todo el país, ya que el impacto de la medida de fuerza dependerá de la cantidad de adhesiones en cada establecimiento, en un contexto de internas sindicales y de fuertes presiones por parte del Gobierno, que anunció que fiscalizará el funcionamiento de las instituciones para resguardar la continuidad de la enseñanza.

La medida de fuerza, que afectará en forma directa el reinicio del Ciclo Lectivo bahiense tras el receso invernal e incluirá una movilización de protesta desde las 10 en Plaza Rivadavia, responde a un paquete de reclamos salariales y laborales motivados por la congelación del haber mínimo del sector en $500 mil durante el último año.

Entre las exigencias sectoriales, el principal gremio docente a nivel nacional reclama la apertura inmediata de las paritarias, el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente, una nueva ley de financiamiento educativo y una mayor inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

A nivel local, además, las protestas se extenderán por otros dos días: tras la huelga de la CTERA, la filial bahiense del Suteba llevará adelante este martes un paro de actividades por 24 horas, seguido de una asamblea prevista para el miércoles, en la que se definirá la continuidad del plan de lucha.

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Según difundieron en redes, las principales consignas del sindicato son: "el rechazo del ajuste de Kicillof y el aumento salarial por insuficiente e indigno", en reclamo por "un salario igual a la canasta familiar en un cargo" y "la cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades", además de la "urgente titularización en Nivel Superior", la "total cobertura de las prestaciones del IOMA" y "la devolución del Fonid y Conectividad incorporadas al salario básico", entre otras.

Con estos dos paros, llegará a 19 la cantidad de días sin clases en lo que va del año en la ciudad.

A lo largo de 2026, el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo; 17, 21 y 29 de abril; 7, 12 y 20 de mayo; y 9, 18 y 30 de junio, y 14 y 15 de julio; mientras que la Sección Educación de ATE llevó adelante una huelga de 48 horas entre el 24 y 25 de junio.

Desde la CGT y el Gobierno

En contraste con el paro impulsado por CTERA, los sindicatos docentes alineados en la CGT dispusieron encarar un plan alternativo que no prevé la suspensión de las actividades sino llevar adelante jornadas de trabajo a reglamento y el dictado de clases informativas dirigidas a comunicar la problemática edilicia y remunerativa del sector. Asimismo, las autoridades de la central obrera convocaron a una conferencia de prensa para las 14, donde anunciarán los detalles de una movilización de protesta.

En este contexto, el Ministerio de Capital Humano informó en la red social X que la Secretaría de Trabajo llevará a cabo una inspección muestral en establecimientos de todo el país.

El objetivo oficial será verificar si las entidades sindicales cumplen con el artículo 101 de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige garantizar un piso mínimo del 75% de la prestación habitual durante las medidas de fuerza.

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello advirtieron las consecuencias legales en caso de detectar irregularidades en los colegios. "En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan", puntualizó el comunicado.

Si bien la administración central reconoció que "la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones", remarcó la potestad del Estado nacional como "garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución".

Finalmente, Capital Humano exhortó a "priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".