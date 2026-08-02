Horror en Mar del Plata: una joven fue a una entrevista laboral y la encontraron muerta en una playa

La búsqueda de Johana Mailén Antonich, de 24 años y madre de dos nenas, terminó de la peor manera en Mar del Plata. La joven había salido de su casa tras recibir una supuesta propuesta de trabajo y su cuerpo fue encontrado en una playa del sur de la ciudad. Hay dos jóvenes demorados.

Según contó la familia, Johana fue contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció una entrevista laboral en un balneario de la zona de Punta Mogotes. Le pidieron una foto para gestionar un carnet y le indicaron que debía presentarse en el llamado “Balneario Punta Mogotes Cero”, un lugar que no existe.

Al perder contacto con Johana, sus familiares realizaron una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16.

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Horas después, la familia y una amiga accedieron a la cuenta de Facebook de Johana y encontraron la última conversación con la persona que la citó. A partir de esa pista, comenzaron a reconstruir los movimientos de la joven, según informó el portal 0223.

La investigación los llevó hasta una playa de la zona sur, donde encontraron el cuerpo de la joven. Según el relato inicial de sus familiares, Johana estaba oculta debajo de un contenedor y envuelta en una sábana. En tanto, el parte policial indicó que el hallazgo se produjo detrás de una casilla donde pernoctaban serenos del balneario: la víctima estaba desnuda, envuelta en una frazada y tenía las manos y los pies atados.

Por el hecho fueron identificados dos hombres de 26 y 27 años, ambos serenos del lugar: Agustín Nicolás Díaz y José Luis Aquino. De acuerdo con el informe policial, cuando los familiares llegaron al balneario los dos hombres tenían lesiones e intentaron escapar. Finalmente fueron demorados mientras se encontraban escondidos entre árboles, a pocos metros del lugar del hallazgo.

Además, los investigadores secuestraron distintos elementos de interés para la causa. A pocos metros del cuerpo, en un sector de la playa, la Policía encontró un tambor de 200 litros con restos de una incineración. La Policía Científica trabajaba para determinar qué había en su interior.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, encabezada por el fiscal Carlos Russo. (TN)