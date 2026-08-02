Alerta por el incremento de ciberfraudes: en los últimos seis años las denuncias crecieron un 6.200%

El Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño advirtió un incremento preocupante de los ciberfraudes al detectarse en los primeros seis meses de 2026 más de 200 denuncias por mes, lo que equivale a un total aproximado de 1.300 acusaciones en lo que va del año.

El phishing, la suplantación de identidad y la clonación de tarjetas de crédito o débito, entre otros tipos de estafas o fraudes realizados a través de cualquier técnica de manipulación informática, son parte del universo del ciberfraude, que ha hallado en el florecimiento de las redes sociales, sobre todo las que tienen mensajería, un campo propicio para avanzar.

Luego de la pandemia por COVID-19, y frente al acelerado incremento de las denuncias por ciberfraudes, el MPF porteño puso en funcionamiento la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC), a cargo de Miguel Kessler, y creó también la Unidad de Ciberfraude del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que asiste a la fiscalía en el análisis de las denuncias, la preservación de la evidencia digital y la identificación de los responsables.

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Las estadísticas son claras y reflejan el aumento años tras año: en 2020 se registraron 38 denuncias, mientras que en 2024 la Fiscalía especializada recibió unas 1.700 y en 2025 superó las 2.400.

“La tendencia, lamentablemente, se mantiene: en el primer semestre de este año ingresaron casi 1.300 denuncias. Para tener una idea, son más de 200 por mes”, expusieron.

Acerca de los montos sustraídos de dichas maniobras, la FISEC reveló que en estos dos años alcanzaron los $24.465 millones, sumados a más de 3,8 millones en moneda extranjera.

Con el objetivo de frenar este fenómeno delictivo, el MPF implementó un protocolo de actuación rápida que incluye alertas tempranas y el congelamiento de cuentas sospechosas por 60 días. Gracias a estas medidas se lograron recuperar y revertir operaciones por más de $322 millones.

Para activar este mecanismo de bloqueo inmediato, la víctima debe presentar la denuncia dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. Además, el monto defraudado debe ser igual o superior a tres millones de pesos y la persona afectada o la cuenta de origen deben estar radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Las modalidades más frecuentes

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran el robo de cuentas de WhatsApp, los fraudes en billeteras virtuales, la sustracción de datos de tarjetas de crédito y débito, las falsas promociones de venta online y las estafas vinculadas con criptomonedas.

Desde la FISEC también advierten sobre una modalidad en crecimiento: el abuso de confianza cometido contra personas mayores por parte de sus cuidadores, quienes fotografían o sustraen sus tarjetas para realizar compras o extraer dinero sin autorización.

Recomendaciones y canales de denuncia

Los especialistas destacan que la mejor defensa frente a los ciberfraudes es adoptar medidas de seguridad básicas: