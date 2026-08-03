Los ganadores que dejó otra fecha del Regional Pampeano UROBA-Sur

Danilo Valero, octavo de El Nacional. Foto: Archivo La Nueva.

Se reanudó el fin de semana el campeonato Regional Pampeano UROBA-Sur con la disputa de la tercera fecha.

En la zona 1 el sábado El Nacional se quedó con el éxito ante Kamikazes (Colón) por 55 a 7 como local. El encuentro fue arbitrado por Juan Ignacio Rossello (Sur).

Con este resultado el Celeste quedó como escolta en la zona 1, integrada por los tres representantes de la Unión de Rugby del Sur.

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En Intermedia se disputó un amistoso entre El Nacional y Universitario, con victoria de Las Pirañas por 38-17. Dirigió Esteban Bevaqua (Sur).

Otro de los ganadores del sábado fue Santa Rosa RC, que superó en el clásico a Pico RC (General Pico) por 23 a 18 como visitante.

Dirigió este partido Javier Pizzichini (UROBA).

El XV de la margarita también ganó en Intermedia, por 33 a 5.

Santa Rosa RC es el líder e invicto del grupo 1, donde ayer Punta Alta RC cayó en su visita a Los Indios (Bolívar) 21 a 7.

Dirigió este cotejo Javier Pizzichini (UROBA).

En la cuarta fecha se enfrentarán Santa Rosa RC-El Nacional, el fin de semana venidero. Después el certamen se reanudará el fin de semana del 22 y 23 de agosto con Kamikazes-Punta Alta RC, El Nacional-Pico RC e Indios-Santa Rosa RC.