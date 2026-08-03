Universitario no pudo en la final ante Uncas, que se llevó el Torneo de Campeones de Bahía

Ezequiel Muñoz en acción en la final ante Uncas. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Universitario cayó ayer ante Uncas de Tandil, que se quedó con el Torneo de Campeones Bonaerenses que se disputó a lo largo de todo el fin de semana en la flamante cancha de agua del albirrojo en el Complejo Héctor Gatica y que organizó la Federación Bonaerense junto a la Asociación Bahiense de Hockey.

Los tandilenses se impusieron en la final por 3 a 1 y cerraron la competencia con perfecto andar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este triunfo, además, le aseguró un lugar en la competencia que reúne a los mejores equipos de la provincia en 2027.

El aurinegro ganó los cuatro partidos, marcando 16 goles y recibiendo sólo dos (ambos contra el equipo bahiense).

Uni, en tanto, llegó al duelo decisivo luego de superar a Atlético 9 de Julio por 4 a 2 y Club de Pelota de Coronel Pringles por 2 a 0.

Además, en la primera fase, cayó ante Uncas por 4 a 1.

Por otra parte, los pringlenses se quedaron con el tercer puesto, al derrotar a 9 de Julio por 2 a 1.