Universitario no pudo en la final ante Uncas, que se llevó el Torneo de Campeones de Bahía
El equipo tandilense se quedó con el título de manera invicta.
Universitario cayó ayer ante Uncas de Tandil, que se quedó con el Torneo de Campeones Bonaerenses que se disputó a lo largo de todo el fin de semana en la flamante cancha de agua del albirrojo en el Complejo Héctor Gatica y que organizó la Federación Bonaerense junto a la Asociación Bahiense de Hockey.
Los tandilenses se impusieron en la final por 3 a 1 y cerraron la competencia con perfecto andar.
Este triunfo, además, le aseguró un lugar en la competencia que reúne a los mejores equipos de la provincia en 2027.
El aurinegro ganó los cuatro partidos, marcando 16 goles y recibiendo sólo dos (ambos contra el equipo bahiense).
Uni, en tanto, llegó al duelo decisivo luego de superar a Atlético 9 de Julio por 4 a 2 y Club de Pelota de Coronel Pringles por 2 a 0.
Además, en la primera fase, cayó ante Uncas por 4 a 1.
Por otra parte, los pringlenses se quedaron con el tercer puesto, al derrotar a 9 de Julio por 2 a 1.