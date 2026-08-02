El emotivo concierto solidario de Nelson Castro para colaborar con un grupo de jóvenes músicos

El periodista y director de orquesta Nelson Castro encabezó un concierto solidario en la Iglesia San Agustín de Canning para recaudar fondos destinados al viaje de la Orquesta de Cámara ARSIS a París, donde representará a la Argentina en una academia internacional de jóvenes talentos.

El evento, de entrada libre y gratuita, reunió a decenas de vecinos y contó con la participación de la Orquesta Estudiantil Montana y el Ensamble Coral del Sur.

La iniciativa buscó colaborar con los 35 jóvenes músicos de ARSIS, seleccionados para participar del encuentro que se realizará en Francia durante agosto.

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Tras el concierto, Castro destacó el talento y la dedicación de los integrantes de la orquesta: "Me encontré con chicos de un talento enorme, con una disciplina y una sensibilidad que emocionan".

"Es una alegría ver cómo, a través de la música, construyen un futuro lleno de oportunidades. Estoy convencido de que van a representar al país de la mejor manera en Francia", afirmó.

Por su parte, el director de orquesta y vicepresidente del Comité Artístico W.O.F., Gustavo Moreno, remarcó la importancia de la experiencia para los jóvenes músicos.

"Hay chicos que conocieron el Obelisco esta semana y otros que no conocen el mar y van a poder hacer un viaje realmente maravilloso a París para representar a la Argentina por primera vez en la historia. Me llena de orgullo", expresó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Orquesta ARSIS forma parte del programa provincial Coros y Orquestas e integra a jóvenes de Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente y localidades cercanas.

El concierto realizado en Canning constituyó uno de los últimos actos solidarios antes de la partida de la delegación hacia Europa, que participará de la academia internacional en Francia durante agosto. (NA)