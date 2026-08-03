Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y de Gales retiraron su apoyo a Infantino

Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y Gales retiraron este lunes su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que este anunciara una propuesta para vender participaciones del Mundial a inversores privados, un plan en el que finalmente dio marcha atrás.

El directivo suizo anunció el sábado que se habían descartado los planes de vender participaciones en una empresa que gestionaría las competiciones de la FIFA a inversores privados, ante la oposición de tres continentes y la amenaza de boicot por parte de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática.

El organismo rector del fútbol europeo acogió con satisfacción el cambio de rumbo de Infantino, pero emitió un comunicado en el que afirmaba haber perdido la confianza en su liderazgo, y la Federación Inglesa de Fútbol declaró que el comunicado contaba con su "pleno apoyo".

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"Apoyamos plenamente la posición de la UEFA. Ha llegado el momento de realizar una revisión completa y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol se gestione de manera transparente, en beneficio de todas las 211 naciones miembro y con la gestión a largo plazo del fútbol en su núcleo", escribió la federación inglesa (FA) en redes sociales.

Antes de que se destrabara la polémica por la propuesta, la FA y la Federación Galesa de Fútbol habían enviado cartas de apoyo a la candidatura de Infantino para las elecciones del congreso de la FIFA del año próximo.