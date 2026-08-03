River: volvió el hall en el Monumental con gritos y cuestionamientos al DT

El clima en el Monumental volvió a mostrar señales de malestar entre los hinchas de River, que silbaron a Eduardo Coudet y cuestionaron a los jugadores.

La escena se produjo en el tradicional Hall Central del estadio, un lugar donde históricamente los hinchas de River suelen manifestar sus sensaciones luego de los partidos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando comenzó a escucharse el clásico cántico: “Cantemos todos para que vuelva Ramón”.

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El pedido por el regreso del riojano, uno de los entrenadores más importantes de la historia del club, volvió a tomar fuerza entre algunos sectores de la hinchada, en medio de un presente que genera dudas y cuestionamientos.

Ramón Díaz dejó una fuerte huella en River, especialmente por sus títulos y por haber sido protagonista de algunos de los ciclos más exitosos de la institución.

Silbidos para "Chacho"

El entrenador Eduardo Coudet tampoco quedó al margen de la tensión.

Antes del inicio del encuentro hubo silbidos para el técnico cuando fue anunciado por los altoparlantes del estadio. La reprobación volvió a aparecer una vez finalizado el partido, dejando en claro que el vínculo con una parte de los hinchas atraviesa un momento complicado.

El entrenador busca encontrar respuestas futbolísticas mientras aumenta la presión por los resultados y el rendimiento del equipo.

Además del reclamo por Ramón Díaz, los hinchas también expresaron su bronca contra la conducción del club.

Como muestra el video, al final del partido no realizó declaraciones ante las consultas de los periodistas. (NA).