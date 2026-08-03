Inicia la concentración nacional Sub 16 en la cancha de agua de Universitario

Desde hoy y hasta el jueves, nuestra ciudad recibirá por primera vez una concentración nacional de hockey.

Se trata de cuatro días de concentración organizados por la Confederación Argentina de Hockey, destinada para un total de 46 jugadoras y jugadores Sub 16 y se desarrollará íntegramente en la flamante cancha de agua del Club Universitario.

Los entrenamientos estarán a cargo de Ezequiel Paulón, Director Deportivo y encargado del Plan, quien estará acompañado por distintos entrenadores y preparadores físicos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además de las diferentes actividades que contempla la concentración, los jugadores y jugadoras involucrados también realizarán una serie de amistosos ante los Seleccionados Sub 19 (femenino y masculino) de la ABH, el martes y miércoles.

Asimismo, el día lunes se brindarán dos charlas, con las siguientes enfocadas en las siguientes temáticas: el desarrollo de talentos (a cargo del preparador físico de la CAH, Luciano Agüero) y la óptica desde el desarrollo de talentos (la brindará Ezequiel Paulón).

*Los "nuestros"

Entre los convocados para esta nueva concentración habrá tres representantes de la Asociación Bahiense.

En la rama femenina estarán Dolores Alende (arquera de Sociedad Sportiva) y Eva Arranz (jugadora de Atlético Monte Hermoso).

Mientras que entre los varones, formará parte Francisco Cañizares, jugador de Puerto Belgrano.