Liga de Suárez: los elencos de Tornquist arrancaron con el pie derecho

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Con buenas sensaciones comenzaron los equipos de Tornquist el certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Unión se impuso en casa ante San Martín de Santa Trinidad por 3 a 2, al tiempo que Automoto goleó como visitante a Leandro N. Alem de Coronel Pringles por 4 a 0.

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Además, Club Sarmiento –ganador del Apertura—venció a Boca Juniors como visitante por 4 a 2.

Resultados

Zona A

Independiente SJ 4 (Germán Oryejovsky, Juan Cruz Seewald, Benjamín Roleder y Emanuel Merquel), Racing Club 4 (Alejo Martínez –3— y Astor Crusvar).

Deportivo Argentino 0, Puan FC 0.

Boca Juniors 2 (Uriel Baiza y Raúl Chaves), Club Sarmiento 4 (Marcos Litre –2--, Enrique Ducid y Tomás Prost).

Leandro N. Alem 0, Automoto 4 (Joaquín Giménez, Alexis Aranda, Dylan Cornejo y Rodrigo Philipp).

Deportivo Sarmiento 1 (Ramiro Romano), Independiente de Rivera 5 (Mateo Berbaj –2--, Ulises Carrizo, Juan Pablo Bravo y Agustín Medina).

Libre: Empleados de Comercio.

Zona B

San Martín de Carhué 0, El Progreso 4 (Tomás Prediger, Mateo Schwerdt, Milton Vander Tuin y Sebastián Graff).

Peñarol de Pigüé 2 (Martín Prost y Emiliano Aliberti), Atlético Huanguelén 2 (Bautista Fernández y Fantino Van der Tuin).

Unión de Tornquist 3 (Dylan Aguado –3--), San Martín ST 2 (Gonzalo Weinbender y Bautista Heinrich).

Deportivo Rivera 3 (Ezequiel Pereyra –2, ambos de penal—y Alejandro Ramírez), Blanco y Negro 1 (Agustín Vitulli).

El cotejo entre Tiro Federal de Puan y Unión de Pigüé fue suspendido por lluvia.

Libre: Peñarol de Guaminí.