Liga de Villarino: Fortín volvió con un empate ante el campeón; hay tres punteros
El auriverde empató de local ante Social Ascasubi 2 a 2. Los dos de Algarrobo y Ferroviario de Argerich tienen puntaje ideal.
En el regreso a la Liga de Villarino, Fortín Club de Pedro Luro empató como local ante Social Ascasubi 2 a 2, en el marco de la 2ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
El elenco que conduce Fabricio Stefanelli arrancó perdiendo y lo dio vuelta, pero el campeón defensor se terminó llevando un punto sobre la hora.
Por otro lado, los de Algarrobo --Juventud Unida y Juventud Agraria-- ganaron y están en la cima al igual que Ferroviario de Argerich.
Resultados:
La tabla
Ferroviario 6
Juventud Agraria 6
Juventud Unida 6
Fútbol y Tenis 4
12 de Octubre 3
Fortín Club 1
Caza y Pesca 1
Social Ascasubi 1
Barrio Africa 0
San Adolfo 0
Cobolvi 0