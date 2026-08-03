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Liga de Villarino: Fortín volvió con un empate ante el campeón; hay tres punteros

El auriverde empató de local ante Social Ascasubi 2 a 2. Los dos de Algarrobo y Ferroviario de Argerich tienen puntaje ideal.

Fotos: gentileza Pedro Stefanazzi (Pasión Deportiva).

En el regreso a la Liga de Villarino, Fortín Club de Pedro Luro empató como local ante Social Ascasubi 2 a 2, en el marco de la 2ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

El elenco que conduce Fabricio Stefanelli arrancó perdiendo y lo dio vuelta, pero el campeón defensor se terminó llevando un punto sobre la hora.

Por otro lado, los de Algarrobo --Juventud Unida y Juventud Agraria-- ganaron y están en la cima al igual que Ferroviario de Argerich.

Resultados:

La tabla

Ferroviario 6

Juventud Agraria 6

Juventud Unida 6

Fútbol y Tenis 4

12 de Octubre 3

Fortín Club 1

Caza y Pesca 1

Social Ascasubi 1

Barrio Africa 0

San Adolfo 0

Cobolvi 0

 

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