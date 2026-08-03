Vozinha llegó a Chile, despejó rumores y tuvo una recepción multitudinaria

Vizinha a poco de llegar, posó para la foto en el aeropuerto. Foto: La Tercera.

Vozinha llegó a Chile y Colo Colo explotó. El arquero caboverdiano de 40 años, la figura más sorprendente del Mundial 2026 y elegido en el "Once Ideal" del torneo, aterrizó finalmente en Santiago después de varios días de reprogramaciones e incertidumbre, y fue recibido en el aeropuerto por una multitud de hinchas que colmaron las instalaciones con camisetas, regalos y cánticos con su nombre. El gerente deportivo Daniel Morón estuvo presente para darle la bienvenida oficial.

Según informó TyC Sports la llegada no fue sencilla de concretar. Jaime Pizarro, director ejecutivo del Cacique chileno, explicó que las demoras respondieron a "situaciones personales" del arquero y a trámites administrativos que debían resolverse tanto en Cabo Verde como en Lisboa. La incertidumbre alimentó todo tipo de versiones, incluyendo la posibilidad de que el club marroquí Renaissance de Berkane intentara arrebatárselo en el último momento. Esa alternativa perdió fuerza cuando Vozinha tomó el avión rumbo a Santiago.

Vozinha llega a Colo Colo con una vitrina brillante. En el Mundial 2026 defendió el arco de Cabo Verde como agente libre tras finalizar su contrato con Chaves de la segunda división portuguesa, y su actuación fue una de las más comentadas del torneo: 18 atajadas, dos partidos sin recibir goles incluyendo el empate ante España en el debut, y el reconocimiento del 38,6% de los votantes que lo eligieron mejor arquero del certamen. Su nombre, que antes del torneo tenía 46.000 seguidores en Instagram, llegó a superar los 22 millones tras los partidos del combinado nacional caboverdeano.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hecho de haber disputado la Copa del Mundo como agente libre le permitió negociar sin ataduras y facilitar su llegada a Sudamérica. Ahora, a los 40 años, Vozinha abre un nuevo capítulo de su carrera en el Estadio Monumental de Santiago.