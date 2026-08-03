Nonagonal: victoria de Kimberley para cerrar la primera fecha en la zona de Olimpo y Villa Mitre
El elenco marplatense superó como local a Argentino de Monte Maíz 1 a 0.
Kimberley comenzó con el pie derecho su participación en la Zona B de Nonagonal del Federal A.
El elenco marplatense completó con éxito la primera fecha tras vencer hoy como local a Argentino de Monte Maíz por 1 a 0.
Facundo Russo marcó el gol de la victoria a los 30 minutos.
De esta manera, el conjunto que comanda el "Gato" Mignini se sumó a Villa Mitre y a Cipolletti como los ganadores de la primera jornada.
Ayer, el tricolor bahiense superó como visitante a Atenas de Río Cuarto 1 a 0, mientras que los rionegrinos vencieron en casa a Huracán Las Heras, también por la mínima diferencia.
En tanto, Olimpo y Juventud Antoniana de Salta empataron 0 a 0 en el Carminatti.
Alvarado tuvo jornada de descanso.