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Nonagonal: victoria de Kimberley para cerrar la primera fecha en la zona de Olimpo y Villa Mitre

El elenco marplatense superó como local a Argentino de Monte Maíz 1 a 0.

Kimberley comenzó con el pie derecho su participación en la Zona B de Nonagonal del Federal A.

El elenco marplatense completó con éxito la primera fecha tras vencer hoy como local a Argentino de Monte Maíz por 1 a 0.

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Facundo Russo marcó el gol de la victoria a los 30 minutos.

De esta manera, el conjunto que comanda el "Gato" Mignini se sumó a Villa Mitre y a Cipolletti como los ganadores de la primera jornada.

Ayer, el tricolor bahiense superó como visitante a Atenas de Río Cuarto 1 a 0, mientras que los rionegrinos vencieron en casa a Huracán Las Heras, también por la mínima diferencia.

En tanto, Olimpo y Juventud Antoniana de Salta empataron 0 a 0 en el Carminatti.

Alvarado tuvo jornada de descanso.

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