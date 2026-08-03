La mediática Wanda Nara apuntó contra los usuarios que criticaron su estado físico tras la viralización de imágenes suyas en bikini disfrutando de la playa en familia y los acusó de ser "trolls pagos".

Las fotografías fueron difundidas por el medio turco "Populicc", donde se muestra a la conductora de Telefe junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas en Italia.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y la figura de Wanda Nara se convirtió en tema de discusión en la plataforma X. Los usuarios señalaron que "no parece la misma" mujer que se muestra en sus redes personales y sostuvieron que abusa de la edición.

"¿Y la de Instagram? ¿Dónde está?", cuestionó una usuaria fanática de Mauro Icardi y de la China Suárez.

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Wanda Nara respondió a las críticas sobre su cuerpo tras la difusión de imágenes “sin Photoshop”

"Esta es la verdad, sin mentiras, Photoshop y filtros. Wanda, nadie te cree", comentó otra usuaria.



La respuesta de Wanda Nara a las críticas

Ante la lluvia de críticas y comentarios de odio sobre su cuerpo, la empresaria utilizó sus redes sociales para responder a los usuarios y acusó al medio turco de alterar las imágenes para hacerla ver mal.

"Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", sentenció la conductora.

No es la primera vez que un medio turco difunde imágenes de ella en bikini y "al natural". De hecho, las veces que esta situación ocurrió, fue ella quien decidió enfrentar las críticas y cuestionar que su cuerpo sea un tema de discusión en una sociedad que debería estar avanzada. (con información de NA)