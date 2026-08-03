Liga Sureña: Bernasconi goleó a Gimnasia y se quedó con el primer título del año

Unión de Bernasconi no dejó pasar la cancha, goleó como local a Gimnasia y Esgrima de Darregueira por 4 a 1 y se coronó como ganador de la Copa del Sur de la Liga Sureña.

El elenco conducido por Marcelo Fernández también había ganado la ida 3 a 1 por lo que selló el global con un contundente 7 a 2.

El Lobo comenzó ganando con un gol de Joaquín Salvi (a los 2 minutos de juego), pero la Verde lo dio vuelta con tres tantos de Esteban Boccardo --a los 13, 65 y 81 minutos, respectivamente-- y otro de Ezequiel Pescara, a los 49 minutos.

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A falta de un minuto vio la roja Agustín Cuello en el local.

Este logro significó el sexto de su historial. Anteriormente, había conseguido el cetro en el Torneo de la Zona Sur 1979, 2011, 2021 y 2022 y Liga Cultural 2022.

La síntesis:

Bernasconi (4): Simón Guibelalde; Agustín Cuello, Emiliano Díaz, Juan Ballari, Miqueas Fabre; Lautaro Berthon, Martín Benevent, Agustín Berthon, Pablo Ballari; Ezequiel Pescara y Esteban Boccardo. DT: Marcelo Fernández.

Gimnasia (1): Facundo Acosta; Isidro Pizarro, Lucas Mellaod, Tomás Baigorria, José Abdo; Thiago Riffa, Matías Kette, Maximiliano Morettini, Joaquín Salvi; Alan Nungeser y Gonzalo Reyes. DT: Juan Manuel Dietrich.

Cambios. Benjamín Santiago por Ezequiel Pescara, Juan Cruz Abdala por Pablo Ballari, Facundo González por Lautaro Berthon y Giuliano Bruno por Esteban Boccardo, en Bernasconi; Andrés Bechara por Matías Kette, Emanuel Ibarguren por Lucas Mellado, Joaquín Noel por Joaquín Salvi, Tiago Castro por Maximiliano Morettini y Juan Scheck por Tomás Baigorria, en Gimnasia.

Arbitro. Gastón Ambrosino.

Cancha. Carlos Javier Mac Allister.