¡Qué lujo! José Meolans se tiró a la pileta y en Villa Mitre no pararán de nadar durante siete días

Con José Meolans como visita ilustre, se puso en marcha hoy el evento solidario "7 Días de Nado", organizado por el Club Villa Mitre en su centro deportivo (Garibaldi 149), en conjunto con el Colegio Victoria Ocampo.

El cuatro veces olímpico fue el primero en tirarse a la pileta tricolor, para dar inicio así a las 168 horas ininterrumpidas de nado, a la que se irán sumando los distintos aficionados que se anotaron para participar. Todavía se encuentra abierta la inscripción, en este link.

En esta segunda edición, el evento será a beneficio de Ayuda-Le, la asociación civil sin fines de lucro de ayuda al leucémico.

Meolans, junto a Del Collado (centro deportivo Villa Mitre), Susbielles (intendente), Héctor Alejandro (presidente de Villa Mitre) y representantes de Ayuda-Le.

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Además de la presencia destacada de Meolans —quien luego charló en exclusiva con La Nueva.—, del acto de inauguración también participaron el intendente municipal Federico Susbielles, el presidente de Villa Mitre Héctor Alejandro, Santiago Del Collado y Agustín Cabaleiro en representación de centro deportivo tricolor, e integrantes de Ayuda-Le.

Tras las palabras protocolares, en la cancha de vóleibol contigua a la piscina, el campeón del mundo en Moscú 2002 (50 m. libres) se dirigió a los vestuarios para cambiarse y aguardar la hora indicada: las 10 de la mañana.

El anuncio y los aplausos de la buena cantidad de gente que se acercó a la pileta le dieron un cálido marco al inicio del evento, que proseguirá sin pausas por una semana, y a la salida a escena del cordobés, de 48 años.

Meolans aguardó la señal oficial y se lanzó por el carril 2, hasta completar 100 metros y darle lugar a su relevo, que continuó con la premisa.

Una de las innovaciones que tendrá esta edición es el desafío nocturno, una competencia para los siete equipos que naden entre las 0 y las 6 de la mañana durante las siete noches.

"El vecino puede ayudar de distintas maneras. Primero, nadando de manera gratuita, sin tener grandes conocimientos acuáticos. Segundo, con los bonos contribución de $5.000, $10.000 y $20.000. Esta plataforma, además, pone un incentivo que es que todos los que aporten participen del sorteo de un auto, un viaje y una moto, que los pone en todas la campañas que se llevan adelante en el momento en el país. Para esto construimos esta página, para que se haga de manera tranquila y evitar alguna potencial estafa", explicó en la previa Del Collado, a cargo del centro deportivo.