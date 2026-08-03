Presentarán en Bahía el método nutricional que usa Lionel Messi

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentará en nuestra ciudad su nueva Plataforma de Atención Digital, un sistema integral de gestión online que ya se encuentra a disposición de todos los matriculados bonaerenses de manera gratuita.

Se trata del mismo software de seguimiento clínico y planificación nutricional que utilizan Lionel Messi, Emiliano "El Dibu" Martínez y el resto de la selección argentina de fútbol, reciente subcampeona en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La presentación se llevará a cabo este jueves a las 18 en la sede del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, en el campus Palihue (calle San Andrés 800).

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El evento contará con la participación de la presidenta de la institución, Laura Salzman, y del nutricionista del seleccionado nacional, Luciano Spena.

Luciano Spena, nutricionista del seleccionado argentino de fútbol.

Novedoso

Este software, que fue desarrollado por el propio Spena a través de su empresa Antrosport, centraliza la carga de datos y el diseño de dietas en una interfaz única. Como valor agregado, la plataforma incorpora una aplicación móvil exclusiva para pacientes, permitiéndoles consultar sus planes directamente desde sus celulares.

Por otra parte, durante este encuentro Salzman encabezará una nueva jornada de matriculación presencial para los nuevos profesionales de la región. Esta iniciativa itinerante que impulsa el colegio busca descentralizar los trámites institucionales y acercar la gestión administrativa a los matriculados de toda la provincia, marcando un cambio relevante respecto a la modalidad tradicional de la institución.

También se realizará el acto de entrega de certificados de la Especialización en Salud Pública a profesionales locales que no pudieron asistir a la ceremonia central. Este es un hito histórico para la institución, siendo la primera vez que se otorgan este tipo de certificaciones académicas, consolidando un paso clave en el fortalecimiento institucional y la modernización del ejercicio profesional.