Muerte en White: "No caemos todavía, no nos entra en la cabeza", dijo el presidente de Comercial

Viernes a la noche. Hubo festejos en el Club Puerto Comercial por el 111º aniversario y parecía que todo terminaría con una noche de alegrías, emociones y nostalgia. Sin embargo, la tragedia estaba al acecho.

Luego del encuentro en el club, un grupo de personas fue a un pub ubicado en San Martín y Plunkett, donde en la madrugada del sábado tuvo lugar una discusión que terminó con la muerte de Santiago Vega, de 19 años, tras un ataque con arma de fuego.

Tras la agresión se produjo un intento de fuga que no llegaría lejos, ya que el Volkswagen Gol que manejaba el sospechoso chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía detuvo a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

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"La familia está destrozada y nosotros estamos totalmente consternados, no entendemos nada", aseguró esta mañana en diálogo con LU2 el presidente de Comercial, Pablo Reynafé.

"Es un chico que estuvo jugando hasta el año pasado con nosotros, o sea, es categoría 2006, imaginate que todos tenemos relación con Santiago y con la familia. Yo voy a la cancha habitualmente cuando juega mi hijo en una categoría anterior y siempre charlamos con ellos. El papá Marcelo fue consejero nuestro del fútbol mayor, o sea, una familia ligada al club, también fue dirigente", agregó.

Visiblemente dolido, Reynafé sostuvo que "estamos hablando de un pibe bueno, una familia buena, una familia White de toda la vida, no caemos todavía de lo que pasó, no nos entra en la cabeza".

También señaló que "no hay ni consuelo ni justificación para esto. Llevarse la vida de una criatura, porque no estamos hablando de un tipo ni siquiera problemático, es muy doloroso".

Consultado sobre una posible relación del homicidio con cuestiones futbolísticas, ya que el detenido estaría identificado con la hinchada de Olimpo, Reynafé afirmó:

"No creo que tenga que ver que los agresores pertenecían a determinado club y que la cuestión deportiva se metió en el medio. Yo por lo menos no le encuentro por ese lado de relación".

Y añadió: "Por la versión que tenemos, esta gente había llegado ahí al bar y estaba molestando, ya hacía un par de horas que buscaban problemas. Bueno, nadie se había enganchado y terminó como terminó la noche, pero no le veo una vinculación así de hincha a eso. Aparte, este chico (Vega) tampoco es un pibe que tenga ni antecedentes ni nada de este tipo. Esto es un homicidio, un asesinato, una locura".

Durante la aprehensión de Larraburu se secuestró una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.