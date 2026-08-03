Está internado con heridas graves un niño de 6 años atropellado en Villa Rosas

Un niño de 6 años permanece en estado grave, internado en el hospital Penna, tras ser atropellado por una moto en Villa Rosas.

El incidente vial se produjo el pasado viernes y el pequeño -que en principio fue conducido al hospital Municipal y de ahí fue derivado entubado al centro asistencial provincial- es asistido en el área de terapia intensiva pediátrica.

La situación se produjo en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia -entre el Parque Illia y la cancha del Club Libertad- cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño.

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"Presenta politraumatismos varios y traumatismo de cráneo, por lo que permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo atención y monitoreo", confirmó una fuente desde el Penna.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.