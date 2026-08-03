No declaró el detenido por el homicidio de un joven en Ingeniero White

Larraburu se negó a prestar declaración indagatoria en la sede fiscal de Moreno 25.

Joaquín Eleazar Larraburu (25), principal acusado del asesinato de Santiago Vega (19) en Ingeniero White, se negó a prestar declaración indagatoria en fiscalía mientras hoy se espera la práctica de la autopsia al cuerpo del joven.

El fiscal Mauricio del Cero, que este fin de semana subrogó al fiscal de homicidios Jorge Viego (en uso de licencia), interrogó ayer a Larraburu pero el imputado guardó silencio por recomendación de su defensor, Eduardo Zalba.

Al detenido se le atribuye el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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Ahora los investigadores del caso deberán aguardar los resultados del examen al cadáver de Vega, para tener mayores precisiones sobre la causa de su muerte.

Dudas sobre el móvil

Del Cero indicó que por el momento "no está claro" si el desenlace fatal se originó por una pelea entre hinchas de Puerto Comercial y Olimpo, tal como trascendió inicialmente.

La disputa habría comenzado dentro de un pub situado en San Martín y Plunkett, de White.

"Si bien en los grupos había gente con la camiseta de Olimpo, ni el imputado ni la víctima tenían puestas camisetas de clubes de fútbol", confirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El sábado a la madrugada Vega fue hallado con una herida de arma de fuego en el cuello y sin vida en inmediaciones de ese bar.