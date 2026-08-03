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Liga de Dorrego: Monte sigue goleando y Ferroviario no se baja de la pelea

El puntero vapuleó a Esperanza 8 a 0 y el aurinegro derrotó a San Martín 3 a 1. También ganaron Porteño, Atlético Ventana, Villa Rosa y Alumni.

Fotos: prensa Atlético Monte Hermoso.

Atlético Monte Hermoso sigue goleando y mantuvo la distancia con respecto a su escolta Ferroviario, tras jugarse la 18ª fecha del Torneo Oficial de Fútbol "70° Aniversario del Club Villa Rosa" de la Liga de Dorrego.

El elenco que conduce Martín "Mono" Sangronis vapuleó a Esperanza en duelo montehermoseño por 8 a 0.

Por su parte, Ferroviario lo dio vuelta y superó en casa a San Martín por 3 a 1.

Además, hubo victorias de Porteño, Atlético Ventana, Villa Rosa y Alumni.

Resultados

Almaceneros 0, Alumni 1 (Mateo García).

Independiente de Pringles 0, Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques --2--).

Atlético Ventana 3 (Diego Cuello, Bruno Sánchez y Jorge Bottini), Divisorio 2 (Alan Vega --2--).

Atlético Monte Hermoso 8 (Benjamín Fernández, Franco Ortiz --3--, Iván Tello --2--, Lucas Seleme y Nicolás Lozano), Esperanza 0.

Porteño 1 (Joaquín Mastrángelo), Club de Pelota 0.

Progreso 2 (Brian Ríos --foto-- y Edgar Scalco), SUPA 2 (Jonathan Romero y Ezequiel Nanco).

Ferroviario 3 (Gastón Cansina, Francisco De Abajo y Agustín Rodríguez), San Martín 1 (Enzo Correa).

El partido entre Independiente de Dorrego y Suteryh no se disputó por el mal estado del campo de juego.

POSICIONES

1º) Atlético Monte Hermoso 51 puntos; 2º) Ferroviario 46; 3º) SUPA 40; 4º) Suteryh 34; 5º) Independiente CD 33; 6º) Porteño 31; 7º) Atlético Ventana 27; 8º) Alumni 26; 9º) Villa Rosa 24; 10º) Almaceneros 21; 11º) Independiente CP 20; 12º) Progreso 19; 13º) San Martín 16; 14º) Esperanza 12; 15º) Divisorio 5 y 16º) Club de Pelota 1.

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