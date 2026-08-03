El bahiense que jugará en España: "Todavía no caigo mucho", reconoció Daniel Plotequer

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una oportunidad histórica tendrá Daniel Plotequier, quien fichó para Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias, que participa en la Superliga (ex División de Honor), la máxima categoría del básquetbol adaptado de España.

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"La posibilidad surgió a través de una jugadora argentina que está en Badalona. Ella me hizo el contacto con el técnico y la presidenta del club. Empezaron una serie de negociaciones y estoy esperando que me llegue la visa de trabajo para poder viajar", le contó Daniel a "La Nueva".

El jugador de DUBa., que tiene experiencia profesional afuera de la ciudad jugando en SICA, de Santa Isabel (Córdoba), reconoció el valor de esta posibilidad, a los 38 años.

"En lo personal es una oportunidad gigante para mi carrera, por todos los años que llevo en el deporte, desde chiquito, jugando convencional (en Velocidad) a esto... Todavía no caigo mucho. No se puede explicar con palabras, es algo impresionante que me llegue a esta altura la posibilidad, después de tanto tiempo, tanto entrenamiento y tantas cosas vividas", reconoció.

Tenerife ascendió en 2024 a la Liga de Honor.

"La última temporada hizo una buena campaña y quedó séptimo entre los 12. Ahora la Liga se modifica, son más equipos y será más larga, por eso se está reforzando", contó Plotequer.

El bahiense promedió 11,5 puntos en los cuatro partidos de la Liga Nacional 2026 que disputó con DUBa., equipo que, más allá de celebrar esta oportunidad que se le presenta a su figura, naturalmente lo extrañará cuando afronte la instancia final de la Liga.