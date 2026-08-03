El desafiante mensaje que "Chacho" Coudet compartió en su estado de WhatsApp

En medio del clima convulsionado que atraviesa River Plate tras acumular su quinta derrota consecutiva en torneos AFA, Eduardo “Chacho” Coudet volvió a quedar en el centro de la escena: esta vez, por una categórica reacción fuera de los micrófonos.

El director técnico millonario utilizó su cuenta de WhatsApp para expresarse con una frase de alto impacto que no tardó en filtrarse: “Los cagones no hacen historia”.

El explosivo estado posteado por el entrenador fue revelado por los periodistas Javier Gil Navarro (ESPN), Patricio Balbi (ESPN) y Renzo Patanich, que cubren el día a día de la institución, generando un inmediato revuelo mediático y abriendo múltiples interpretaciones.

La contundente publicación llega en el momento más delicado de su gestión en el banco de Núñez, luego del tropiezo ante Rosario Central que profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo y desató la bronca de los hinchas en el Monumental.

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Lejos de optar por el perfil bajo, el exfutbolista apeló a su habitual estilo frontal para marcar terreno y dar una señal de resistencia interna.

En el entorno del club, el mensaje fue interpretado como una muestra clara del enojo que masticaba el DT tras las constantes críticas recibidas hacia su planteo táctico y el flojo rendimiento colectivo de sus dirigidos.

Con el ambiente al rojo vivo, la firme declaración del Chacho deja en evidencia que la tensión en el vestuario millonario escaló al máximo nivel, mientras el equipo busca una victoria que apague el fuego de la crisis. (Fuente: TN).