Pese al 0-0 ante Antoniana, en Olimpo piensan como Antú Hernández: “Hay plantel para ilusionarse”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Se puso en marcha el Nonagonal y Olimpo se topó con un rival que apuesta “al juego físico y al roce permanente”, tal como calificó a Juventud Antoniana el volante aurinegro Antú Hernández (en la foto principal junto a la figura, Néstor Moiraghi), quien sabe y conoce sobre las características del conjunto salteño por haber jugado en Central Norte el primer semestre de la temporada 2025.

“Pese a que viene de la zona norte y mostró pergaminos de equipo serio, duro y compacto, era un partido para arrancar con los tres puntos en casa. Situaciones generamos, no tantas como en otras presentaciones de local, pero lo podríamos haber ganado”, sostuvo el volante pampeano que vino desde el banco en el 0-0 frente a la “Juve” de Salta.

“Por momentos se metió de más, pero el árbitro dejó jugar y creo que estuvo bien. Todos los partidos van a ser así, luchados y muy disputados, ningún adversario te va a dar ventajas y estamos en una fase donde los errores se minimizan bastante”, acotó el carrilero que fue titular solo en 3 de los 17 cotejos que ya sostuvo el olimpiense en este Federal A.

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“A lo último lo fuimos a buscar por la banda izquierda, con Lape (Lapetina) le hicimos el 2-1 al lateral de ellos, aunque por ahí nos faltó algún pase más al vacío para terminar la jugada con algún centro o poniendo a uno de los nuestros cara a cara con el arquero rival”, indicó.

El viento fue una constante durante todo el encuentro, aunque para Antú no hubo excusas: “Juventud se cerró bien y, repito, fue un típico partido de playoffs, con dientes apretados y mucha fricción”, racalcó, al tiempo que se animaba a sí mismo: “Cuando no lo podés ganar, no lo tenés que perder”.

--Tal cual.

--Hay plantel para ilusionarse y estamos preparados para ganarle a cualquiera. Ahora viajamos a Mendoza (el domingo, frente a Huracán Las Heras) y después (miércoles 12) se viene el clásico. Serán puntos clave para nuestro futuro en el Nonagonal.