El Nonagonal arrancó, la “Mungoneta” todavía no: pálido 0-0 ante Juventud Antoniana

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El “trencito” humano de los jugadores de Juventud Antoniana cuando dejaron el campo de juego camino al vestuario visitante, con cantos enérgicos pero descoordinados y varios bailecitos, reflejó lo que emocionalmente repartió el partido.

Después de casi 25 años, Olimpo y el “Santo” salteño se volvieron a encontrar, aunque lejos estuvieron de revivir aquellos duelos de realeza que enaltecían los viejos torneos del Nacional B. Al contrario, y lo digo con un poco de vergüenza, el de esta tarde fue un choque más parecido a un barrio contra barrio que a un enfrentamiento vital de Nonagonal de Federal A.

El 0-0 le dejó mejor gusto en el paladar al visitante, un equipo mañero, sin grandes estrellas en su marquesina pero con verdaderos expertos a la hora de agarrar la pala, el pico y levantar un muro frente a su arquero Facundo Abraham.

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Con un 4-4-2 pinchudo y elástico, el del norte vino a dividir la pelota, a cerrar caminos y a no bancar ningún antojo del dueño de casa, que jamás pudo desatar un trámite con pocos espacios y montones de golpes e imprecisiones.

El auringro se empecinó con el pase filtrado, en ciertos jugadores no hubo confianza para rematar al arco y las ideas en las pelotas paradas no surtieron efecto.

Para el segundo tiempo, Antú Hernández ingresó por Susvielles, se paró en el carril izquierdo y Olivera fue adelante con Braian Guille. Sin 9 y desplegando las alas por los costados, los de Carlos María Mungo se activaron mediante desbordes y “chispazos” pero sin poder hacer fuego en la aldea salteña.

Antoniana jugó al medio foul, complicó con alguna bola detenida (todos los tiros libres, sin importar donde fueron, los metió en el área olimpiense) y tuvo algunos “pititos” a favor del árbitro Leandro Sosa Abrile. No amonestó a Maxi Vargas por reiteración de faltas, permitió que Juventud haga el tiempo que quiera y solo adicionó 5 minutos (eran, mínimo, 10) después de los 90.

Moiraghi desactivó dos bombas en la boca del arco y se erigió en la figura de un partido a pedir del portentoso e histórico conjunto norteño, que demostró ser “bravo” y con más cicatrices y tiempos vividos que muchos de los elencos a los que Olimpo ya enfrentó en la Zona sur.

La Mungoneta no arrancó, quedó regulando, ahora va a Las Heras (Mendoza) y después tiene el clásico en el Carminatti. Deberá empezar a calentar el motor…

La síntesis

Olimpo 0 (4-1-3-2)

Lungarzo 5

Chimino 5

MOIRAGHI 8

Ferreyra (c) 6

Lapetina 6

Stancato 5

Amarilla 4

D. Ramírez 5

Olivera 6

Guille 5

Susvielles 4

DT: Carlos Mungo

Juventud Antoniana 0 (4-4-2)

F. Abraham 6

N. Gómez 5

Monti 6

C. López 7

Sanabria 6

J. Palacios 4

M. Vargas 6

Esparza (c) 7

Marchiori 3

Muné 4

Palacios Alvarenga 5

DT: Sergio Maza

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 45m. A. Hernández (5) por Susvielles, 72m. S. Fernández (6) por D. Ramírez y Espejo (4) por Amarilla y 83m. Coacci por Guille, en Olimpo; 45m. Assennato (5) por J. Palacios, 50m. Bracamonte (3) por Muné y 58m. C. López (6) por Sanabria y Taborda (5) por Marchiori, en Juventud.

Amonestados. Lungarzo (39m.) y Amarilla (59m.), en Olimpo; T. Palacios (12m.), Esparza (52m.) y F. Fernández (67m.), en Juventud.

Arbitro. Leandro Sosa Abrile (5)

Cancha. Olimpo (8).