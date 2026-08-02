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Federal A.

Olimpo, que parece coleccionar los 0-0, nunca perdió de local con Juventud Antoniana

El aurinegro repitió ese marcador en 6 de los 17 cotejos que ya disputó en el Federal A.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

“Los partidos que no se pueden ganar no se tienen que perder”, cuenta una vieja leyenda del fútbol, frase amortizada por los distintos entrenadores en cada una de las épocas.

Olimpo no pudo con el “duro” Juventud Antoniana, fue 0-0 en el estadio Roberto Carminatti, en el inicio del Nonagonal 2 de la fase campeonato del Federal A.

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Este mismo resultado, el aurinegro ya lo repitió seis veces en la competencia (sobre 17 presentaciones), cuatro de ellos en condición de local: Brown de Madryn, Kimberley, Villa Mitre y el de hoy.

A comparación del último partido de la etapa clasificatoria frente a Santamarina, el elenco de Carlos Mungo bajó varios cambios. En realidad, esta tarde ni siquiera arrancó: transiciones lentas, ideas que se volaron con el viento y atrapado por el rival.

Fue el décimo duelo frente al Santo salteño, los 9 anteriores correspondientes al Nacional B: 5 victorias para el de Bahía, 2 empates y 3 éxitos del tricolor del norte.

Olimpo nunca perdió con la “Juve” en el Carminatti: 4 triunfos y 2 pardas.

La última vez que se midieron fue en el certamen del ascenso aurinegro de 2001, el 16 de octubre, acá en nuestra ciudad, 1-0 con gol de Mauro Laspada.

Ahora, el Olimpo que Sergio Mazza, DT de Antoniana, definió como el “dream team”, va a cancha de Huracán Las Heras, que perdió 1-0 ante Cipolletti en Río Negro.

Después de ese cotejo, espera en avenida Colón y Angel Brunel a Villa Mitre en el clásico N° 35 fronteras afuera de la Liga del Sur. Ese choque va el miércoles 12, ¿a qué hora?. Por ahora no se sabe. ¿Olimpo alquilará un grupo electrógeno para jugar a la tarde-noche?

  

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