Cuánto se paga en la Argentina: el ranking de los sueldos en agosto, rubro por rubro

En un contexto de desaceleración inflacionaria y de recomposición gradual de los ingresos, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar incrementos durante agosto de 2026.

Los datos permiten observar cuánto dinero consideran necesario quienes buscan empleo o evalúan cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.

El salario bruto promedio pretendido en Argentina continúa mostrando una tendencia de crecimiento, aunque con diferencias marcadas entre los distintos rubros y niveles de especialización.

El relevamiento muestra que las mayores expectativas salariales siguen concentrándose en posiciones jerárquicas y en actividades vinculadas a la energía, la minería y las ingenierías, sectores que mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones por encima de la media del mercado.

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Por el contrario, los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad continúan ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidencian una evolución respecto de los meses anteriores.

Las cifras del sitio Bumeran funcionan como una referencia de mercado para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

Los sueldos que piden los trabajadores en agosto de 2026

Minería, Petróleo y Gas: $2.677.589 Gerencia y Dirección General: $2.523.122 Ingenierías: $2.047.970 Ingeniería Civil y Construcción: $2.011.874 Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.824.818 Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.789.185 Recursos Humanos y Capacitación: $1.747.543 Naviero, Marítimo y Portuario: $1.657.149 Marketing y Publicidad: $1.637.854 Aduana y Comercio Exterior: $1.569.617 Producción y Manufactura: $1.461.543 Diseño: $1.457.085 Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.422.978 Sociología / Trabajo Social: $1.407.852 Seguros: $1.407.041 Comercial, Ventas y Negocios: $1.389.394 Departamento Técnico: $1.380.585 Abastecimiento y Logística: $1.369.688 Legales: $1.315.030 Salud, Medicina y Farmacia: $1.247.183 Educación, Docencia e Investigación: $1.162.574 Oficios y Otros: $1.143.301 Secretarias y Recepción: $1.125.505 Gastronomía y Turismo: $1.085.443 Enfermería: $1.072.088 Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.035.630



Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destaca Minería, Petróleo y Gas, que lidera el ranking con una pretensión promedio de $2.677.589 mensuales, seguido por Gerencia y Dirección General, con $2.523.122, e Ingenierías, que supera los $2 millones.

En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Enfermería y Gastronomía y Turismo, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino. (NA)