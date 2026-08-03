Cuánto se paga en la Argentina: el ranking de los sueldos en agosto, rubro por rubro
Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales de los trabajadores durante el octavo mes del año.
En un contexto de desaceleración inflacionaria y de recomposición gradual de los ingresos, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar incrementos durante agosto de 2026.
Los datos permiten observar cuánto dinero consideran necesario quienes buscan empleo o evalúan cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.
El salario bruto promedio pretendido en Argentina continúa mostrando una tendencia de crecimiento, aunque con diferencias marcadas entre los distintos rubros y niveles de especialización.
El relevamiento muestra que las mayores expectativas salariales siguen concentrándose en posiciones jerárquicas y en actividades vinculadas a la energía, la minería y las ingenierías, sectores que mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones por encima de la media del mercado.
Por el contrario, los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad continúan ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidencian una evolución respecto de los meses anteriores.
Las cifras del sitio Bumeran funcionan como una referencia de mercado para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.
Los sueldos que piden los trabajadores en agosto de 2026
- Minería, Petróleo y Gas: $2.677.589
- Gerencia y Dirección General: $2.523.122
- Ingenierías: $2.047.970
- Ingeniería Civil y Construcción: $2.011.874
- Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.824.818
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.789.185
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.747.543
- Naviero, Marítimo y Portuario: $1.657.149
- Marketing y Publicidad: $1.637.854
- Aduana y Comercio Exterior: $1.569.617
- Producción y Manufactura: $1.461.543
- Diseño: $1.457.085
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.422.978
- Sociología / Trabajo Social: $1.407.852
- Seguros: $1.407.041
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.389.394
- Departamento Técnico: $1.380.585
- Abastecimiento y Logística: $1.369.688
- Legales: $1.315.030
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.247.183
- Educación, Docencia e Investigación: $1.162.574
- Oficios y Otros: $1.143.301
- Secretarias y Recepción: $1.125.505
- Gastronomía y Turismo: $1.085.443
- Enfermería: $1.072.088
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.035.630
Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destaca Minería, Petróleo y Gas, que lidera el ranking con una pretensión promedio de $2.677.589 mensuales, seguido por Gerencia y Dirección General, con $2.523.122, e Ingenierías, que supera los $2 millones.
En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Enfermería y Gastronomía y Turismo, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino. (NA)