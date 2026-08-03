La familia del niño de 3 años confirmó que reunió el dinero para la operación y agradeció la ayuda de la comunidad

La familia del niño bahiense de 3 años que necesitaba reunir fondos para una cirugía que le permitiera frenar la pérdida de audición confirmó que ya consiguió el dinero necesario para afrontar la intervención.

De esta manera, dieron por finalizada la campaña solidaria que habían impulsado en los últimos días y solicitaron que quienes aún tuvieran previsto colaborar ya no realicen transferencias.

El caso había generado una importante movilización luego de que la familia explicara que el pequeño necesitaba ser operado para evitar que continuara perdiendo la audición.

La colecta alcanzó el objetivo previsto gracias a la colaboración de vecinos y personas de distintos puntos que se sumaron a la iniciativa.

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Finalmente, la familia expresó su agradecimiento a toda la comunidad por el acompañamiento y la solidaridad recibidos, que hicieron posible reunir el dinero necesario para la cirugía.