Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.517,41 para la venta y de $1.468,32 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,02% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.571,00 (-0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.555,00 (+0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.520,46 (+0,14%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.575,57 (-0,05%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 412 puntos básicos (-4,80%).