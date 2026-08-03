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Por un empalme de cañerías, se verá afectado el suministro de agua en el macrocentro y tres barrios

ABSA detalló que las tareas de recambio de conductos se realizarán sobre calle Donado, en su intersección con Santa Fe y Thompson.

Archivo La Nueva.

La empresa ABSA informó que este martes realizará tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos, por lo que se verá afectado el suministro de agua en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y el macrocentro.

Los trabajos se prevén sobre calle Donado en su intersección con Santa Fe y Thompson, afectando el cuadrante comprendido por las calles Undiano; Chile; Avenida Colón; y Berutti. 

Debido a la realización de estas obras, se solicita a los usuarios realizar las reservas de agua para cuando se produzca la interrupción del servicio, remarcando la importancia de cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Desde la prestataria recordaron, además, que los vecinos cuentan con los siguientes canales de contacto: la línea telefónica de Asistencia Técnica (0800-999-2272) y las redes sociales Facebook y Telegram.

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